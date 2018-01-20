自由廣場》蔣萬安喊退 民進黨喊進？

◎ 張惠昇

二○一八縣市長大選，被看好代表國民黨出戰台北市長的立委蔣萬安，宣布將留在立法院擔任監督角色，確定不參選台北市長。

鄭麗文認為蔣還年輕，大人不該丟給「小朋友」去打仗。丁守中也一再呼籲黨內高層不要再放話有「夢幻名單」或徵召。前主席洪秀柱認為蔣萬安一任立委都還沒做完，應該再多給他一點時間歷練。國民黨前立委孫大千表示，若不經初選，直接以徵召方式拱蔣萬安參選，無非是在毀掉蔣萬安。蔣萬安不參選，這些談話都可以想像其原因。

如今既然蔣萬安已經提前掀牌了，而且國民黨有沒有機會再搞萬民擁戴蔣萬安參選的把戲，呼籲民進黨中央應該儘速綢繆因應對策，要不要跟柯文哲合作應該盡早定調，否則拖到最後才勉強跟柯合作或匆促推出人選，恐怕都會損及台北市長的勝選機率。

（作者為藥師）

◎ 紀安秀

由於蔣萬安在立法院質詢曝光率高，表現也差強人意，知名度大幅提升，儼然是藍營支持者公認的明日之星。但也有人認為，蔣初任立委，年紀又輕，應該再磨練，不宜躁進，拿政治生命作賭注。

年紀輕應該不是問題，新竹市長林智堅就是最好例子，蔣放棄參選可能經過評估，認為縱使獲得提名，要與表態爭取連任的現任市長柯文哲對戰，此仗不好打，勝算恐怕也不高。

但，蔣既然擁有龐大的藍粉，國民黨為何不藉由蔣的氣勢，拉抬國民黨市長和議員的選情，平白浪費一顆可以發揮極大力量的棋子，顯然缺乏選戰謀略，不啻是未戰先輸，相當可惜。

附帶一提，不管國民黨提名誰參選台北市長，民進黨也應慎重考慮是否要繼續禮讓柯Ｐ，並拿出可令支持者信服的理由，如果只是單純看戲，同樣會讓人大失所望。

（作者為家管）

◎ 高泉益

本來代表藍營選台北市長呼聲很高的立委蔣萬安突然公開宣布棄選。此舉，當然對下屆台北市長選局引起重大震撼，國民黨、民進黨，乃至柯Ｐ都要重新思考對策。倒是何以蔣萬安會棄選，令人多所揣測。莫非是勇氣不足所致。

年紀輕輕的蔣萬安之所以能在沒有任何歷練下，就當選立委，並不是靠其本身的能力，而是得助於先人的庇蔭。除了形象清新、斯文，給人良好印象之外，未見有突出的表現。這跟民進黨過去的青年才俊相比，不可相提並論。黨外青年，個個有理想、有智慧，更重要的是有敢衝、敢撞的勇氣。

以蔣萬安的魅力，當選的機率不可謂不大，問題是，對行政、對台北市的遠景，看不出有什麼概念的他，究竟為什麼要選市長，心理上的準備看似不夠的。加上，他並不是一個有十足勇氣的人，就算選上了市長，在腦海一片空白的情況下，很可能會成為野心份子的利用對象，有智慧的蔣萬安會考慮棄選，就不足為奇了。

（作者為台北市民）