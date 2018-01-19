自由廣場》大法庭 大革命

◎ 莊勝榮

民眾打官司，遇到法律見解不同，有人無罪，有人卻重罪，有人判決賠償，有人不必賠。這種現象被嘲諷像玩俄羅斯輪盤，也像初一十五的月亮，司法消費者對司法的信任感當然不佳。司法院推動大法庭的方向值得肯定，統一法律見解，避免打官司靠運氣，這種大法庭是大革命。

目前司法院提出的法院組織法修正草案，不管將來確定採何方案，由大法庭解釋法律見解，再由終審法院判決，或由大法庭承審作出判決，對目前的判例及民刑行政決議，造成衝擊。而最重要的，由於年金改革及得不到尊嚴，五十五至六十五歲，正值法律功力強及經驗豐富的法官，紛紛掛冠求去，將來誰來擔綱大法庭的法律解釋或判決，可能會面臨大麻煩，司法院必須止血，避免優秀法官退休潮，造成青黃不接的窘境。

其次，立法院要加油，法律見解不同，由立委修法，不就解決了，為何還勞師動眾，由大法庭處理？因為，會選舉不會修法，會搞政治不搞正事，造成立法修法怠惰。司法院在加油了，立法院更該加油。

目前司法院提出的草案，限於終審法院就法律見解歧異，才可交由大法庭統一解釋法律，不見得正確。因為：一二審法院在適用法律時，也有法律見解爭議，例如無權占有他人土地，所有權人請求相當於租金的不當得利，現存的古董判例認為時效五年，但民法權威王澤鑑教授認為十五年才對，因為無權占有之侵權行為，當事人間無契約關係，難要求債權人按時收取租金，在價值判斷上，欠缺將租金五年的時效規定，適用侵權行為損害賠償。司法院應擴大移送大法庭的範圍，不限於終審，一二審有法律爭議亦可，避免浪費生命在一二審，就法律爭議團團轉，趁早讓當事人知道正確法律答案，節省當事人及法院的資源，這才算大法庭大革命，而非侷限於法律審才可移送大法庭的形式意義。

（作者為律師）