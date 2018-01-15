自由共和國》諸葛青雲／ 嚴重的國安問題

諸葛青雲／樹德科大資訊管理系副教授

近年來，由於中國崛起成為經濟大國，挾其經濟實力對亞非與中南美洲進行深耕投資戰略，甚至透過控股方式，併購歐美大企業，其最終目的乃與美國達到抗衡目標。當然，其對台政策，更不會手軟，多管齊下，透過白手套，撒錢洗台，企圖控制台灣經濟。

筆者在大學任教，也領教了中國對台青年統戰政策，無所不用其極，其內容如后：

一、高中學測只要均標即可進二本高校。

二、在台學生透過在台統派機構安排，每年均有落地招待兩岸青年交流活動，並由學校貼補機票。

三、透過統派機構安排，暑假全面提供在學學生帶薪實習，並安排旅遊。

四、安排對台頂大學生在中國大企業實習，施以專案處理，特別照顧（中央、地方台辦主任接見訪視）。

五、在台或中國大學畢即提供創業基地（深圳，北京），免費提供辦公室協助創業，銀行予以創業無息貸款。

六、博士畢提供教職機會，像老鼠會一樣一個拉一個，在中國的台籍老師奉命不斷透過微信在台建立窗口，提供就職或轉職機會。

七、提供大學老師帶領學生參加研討會，兩岸競賽、研習，高規格全程或落地招待。

最終目的：扭轉天然獨為天然統，掏空台灣人才，達到窮台統一為目標。

中國的銳實力統戰來了，台灣青年至中國求職唸書已成主流，台灣政府的青年發展政策與因應對策在哪？目前，看到了新南向政策，尋求突破經濟發展瓶頸的僵局，但受制於中國外交的抵制，看不到因應的大格局，若仍以不變應萬變，十年後，其效應必然發酵！

台灣中央政府和執政黨的智庫要有大格局的總體戰略，再由國家發展委員會、教育部、勞動部、經濟部、財政部，橫向、縱向統整，配合產官學去執行（台灣民間力量很可觀），再不做就來不及了，如果放任如同空氣污染蔓延，沒有未雨綢繆，提出預先防患政策與具體作為，要等到霧埋台灣，才想到如何因應，那真的是讓中國達到不戰而屈人之兵的目的了！