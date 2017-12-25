自由廣場》何志平比王炳忠

◎ 葛雋

台灣新黨發言人王炳忠因涉嫌共諜案被調查局搜屋問話，想不到竟引來中國政府的高度關注。國台辦和媒體紛紛跳出來，指責謾罵「這是打壓台灣內部積極主張和平統一的政黨」，「台獨勢力蓄意製造白色恐怖」。

這件事令香港人想起近期在美國被捕的何志平一案。何是中共十分信賴的香港前民政局長，人工（月薪）高達新台幣一百二十萬，老婆更是赫赫有名的女星胡慧中。何退休後加入中國能源基金會任職秘書長，為中國一帶一路的海外擴張「發揮自己的餘熱」。沒想到不久前在美國因「行賄犯罪」被抓，涉案受賄的非洲國家官員都可以一一獲得保釋，唯獨何志平至今一直關押在囚。

詭異的是，事發之後中國政府和何所任職的公司都急急與何「劃清界線」、「撇除關係」，沒有一個人向美國政府提出抗議，更無政府機構或團體願意出面擔保這位昔日的政要和戰友。雖然何在美國有五位五十年前的中學同學提出巨資擔保，但法庭不為所動拒絕求情。

人們不禁要問：為甚麼中共對何志平事件裝聾作啞不聞不問，而對王炳忠一案如此氣急敗壞潑婦罵街？答案只有一個：何志平代表中國向非洲國家行賄犯罪的把柄在美國人手裡，目前唯有忍氣吞聲；王炳忠是效忠自己的人馬，主子不出面對台灣文攻武嚇，那些手下以後誰還敢跟你？

中共似乎忘記了，何志平一案給國際社會帶來的震撼和影響，要遠遠超過王炳忠事件。人們看得很清楚，中共只會欺軟怕硬欺善怕惡。當觸及自身安全和切身利益時，中共才不會顧及自己的手足奴才的安危以及所謂的影響呢！

這件事也教育全世界人，更要堅持自己的核心價值，不要被敵人色厲內荏的張牙舞爪所嚇倒。套用中共祖師爺毛澤東的一句話：「一切反動派都是紙老虎」。

（作者為香港退休作家）