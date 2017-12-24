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自由廣場》和平統一是反自然的事

2017-12-24 06:00

◎ 古志誠

吳敦義出席聯誼會致詞時，多次強調兩岸和平發展，但卻遭台下一名男子嗆聲，「你不提和平統一，我們不支持你，我告訴你要和平統一」。吳敦義愣了幾秒後在台上回應，「什麼時候和平統一，你不要提這個事，那是自然的！」

馬前總統也真是吳的兄弟，一名提問的中國學生問道，「對於台灣回歸和平統一的前景，你有何看法？」馬英九一聽到問題，笑著回應「你這是官方問法嗎？」接著表示，在他任內八年，都是以民主、和平為要求，因此「和平統一是最起碼的」。人人熟知馬政府「八年荼毒」民主、和平的假象，公開「和平統一是最起碼的」傾中賣台司馬昭之心！

吳敦義與馬英九指鹿為馬台灣珍貴的民主和平是該譴責，更重要的是台灣選民眼睛還沒到全盲的程度。又如最近統派的新黨旗下青年軍三大寶之一的王炳忠被搜索，瓜田李下違反「國安法」竟然可以拿「綠色恐怖，政治迫害」當作搪塞。記者會一開竟然是侯漢廷的「競選記者會」讓百姓霧裡看花，所為何來？如此大陣仗的政治語言背後立馬被選民看破手腳！

國民黨此刻應在意的是婦聯會違法爭議，馬英九在「三中案」中是否涉及違法，是否有「贓款」，落入馬英九的私囊？而不是提告檢方洩漏錄音、大唱統一和平轉移焦點！

（作者為研究助理）

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