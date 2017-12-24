自由廣場》非法政府無法獨立成為國家

◎ 林青昭

中華民國不是國家，而是中國的舊政權、舊國號。中華民國雖然曾是代表中國的合法政府，但自一九七一年失去中國代表權至今，從未宣布要自中國分離獨立，因此一九七一年之後的中華民國，已淪為一中之下的非法政府、叛亂團體（一國只有一合法政府原則）。中華民國有效統治台灣超過一甲子，使台灣至今無法成為主權國家。李登輝執政後，本土派執政者都努力以赴，使中華民國體制合法化、正當化，企圖證明中華民國是國家，結果是作繭自縛。 台灣不但無法獨立成為國家，還是繼續成為中國的非法政府。

長久以來，無論國民黨或現在的民進黨執政，台灣主流學界、媒體，皆未能提供正確的知識和資訊，致使台灣民眾至今仍將國家、政府混為一談，至今誤認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是兩個不同的國家。其實，中華人民共和國與中華民國，都是中國的政府。認同中華人民共和國與認同中華民國，只是對政府、政權的認同。王炳忠等部分台灣人，只是選擇投向中華人民共和國政府，並沒有改變他們的中國國籍。

目前台灣雖然已由本土政黨全面執政，然而至今仍然繼續維持中華民國憲法體制、一個中國的外交政策，等於是自我認定台灣是中國的一部分，使北京政府有權介入台灣事務及台灣人民。很多獨派團體宣傳「台灣不屬於中國」， 一般民眾會以為，「台灣既然不屬於中國」，台灣的中華民國與中國無關，那麼拿台胞證去中國投資、旅遊，就像是去其他國家一樣認為沒問題。其實，這些主張和說法不只不切實際、不符學理，不但陷拿台胞證去中國投資、旅遊的台灣人於危險之境。甚至會分散台灣人獨立建國的力量，阻礙台灣獨立建國的腳步。如果繼續這樣抵銷台灣建國的能量，對國力日益強大、加速併吞台灣進程的中國而言，反而有「如虎添翼」的加分效果，相信這不是台灣人所樂見，也不應該是這一代台灣人的智慧選擇。

因此必須誠實面對，現狀的中華民國根本是一中之下的非法政府、叛亂團體，才能喚醒台灣人民的建國魂，不可以再自欺欺人。

（作者為台灣憲法學會會員）