自由廣場》時代力量的危機與轉機

◎ 林進國

黃國昌罷免案未達罷免門檻，但罷免案之同意票數過半，是選民對其政黨的一個危機示警，時代力量應藉此教訓調整其政黨作為化此危機變轉機。

一、勞動政策之調整：一例一休，時代力量未深入並體認台灣經濟之發展核心與需要，與執政黨良性互動制定出一個符合台灣現今產業需要的勞動政策，理想的改革需要時間與體質的累積，實難一步到位，台灣現在已全面實施週休二日，一般上班族加上連假與特休假，平均上班兩天半即可休假一天，時代力量還要求恢復不符時宜的七天國假。我們可以要求更好的勞動品質，但不能用鐵鍊將台灣中小企業擅長的彈性與快速反應的手腳綁起來。

二、同性婚姻政策之配套：同性結婚向來就是正反兩面對立的爭議議題，同婚立法很難一步到位，同性伴侶目前遭遇之最大問題是，其伴侶之權利確認與保障問題，建議立法應朝保障同性伴侶之人權與權利之方向進行，可立同性伴侶人權保障法，允許同性以伴侶名義經戶政登記後，享有一般夫妻之權利與義務，方為較可行之立法方案。

三、深耕基層：時代力量源自學運力量的轉化，成為立法院的在野黨團之後，未能於全國各地設置連絡窗口廣納民氣甚為可惜，未來應加大力道佈建基層服務管道與基層連結，才有機會茁壯與成長。

四、與執政黨應良性互動，時代力量與民進黨多是台灣人民高度期望的本土政黨，時力與民進黨的互動我們期待的是良性姊妹黨，而不是兄弟相爭的政黨對立，未來我們樂見時代力量與民進黨是兄弟登山各自努力，更是打虎抓賊親兄弟的夥伴，共同為台灣人民謀取更多利益與幸福。

（作者為科技公司經理）