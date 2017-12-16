自由廣場》弗林與柯文哲

◎ 吳澧培

拜讀彭明敏教授「李登輝與柯文哲」一文，彭教授的觀察入微，以及學者下筆的溫文婉轉及微言大義，我深感敬佩。

前總統李登輝於威權時期雖有「違心之論」，但他掌權之後對台灣民主及台灣認同等各方面的貢獻，令人感佩。李前總統的歷史地位已有定論，無需贅言。

至於台北市長柯文哲，彭教授對他的評議頗有學者風範；不過讀後仍有些話如鯁在喉，不吐不快。

柯文哲二○一四年選前宣稱他是「墨綠」，讓包括本人在內的選民們都受騙，出錢出力支持他。當時柯文哲曾質問「九二共識內容是甚麼」，他還說要「把中國當作是一個外國」。

然而當選後，柯文哲將台北市府「大陸小組」從研考會納入直屬市長的單位，市長的事不好好做，卻搞起「兩岸關係」！不但「一個中國不是問題」，而且「瞭解與尊重九二共識是兩岸關係和平發展的基礎」，最後乾脆「兩岸一家親、兩岸命運共同體」起來。

看見蔡英文民調滑落，他忙著籠絡對中國懷有憧憬的深藍選民，亟思連任，結果我們看到世大運時柯文哲連台灣旗幟也沒收，卻任令統促黨的惡棍揮舞五星旗，更讓他們暴力傷人，致使台大學生濺血！

柯文哲是墨綠嗎？是彭教授所說的雙重人格嗎？我想都不是，柯文哲沒有雙重人格。柯文哲「政治素人」是真，但其他都是假的，而他說謊、投機取巧的本質已經暴露，他根本缺乏真正的人格理念和思維！我懷疑，他只有「親中害台」一種人格！

在美國調查「通俄門」中認罪的弗林（Michael Flynn），曾是備受尊重的將軍，但他退休踏入政壇，很快就暴露投機政客的真面目，和「素人」柯文哲有異曲同工之處。

充滿理想性的年輕人，對政治人物要有洞察力。我深深懷疑，柯文哲是親中害台的投機政客！

（作者為總統府資政）