自由廣場》跟人民對話很難嗎？

◎ 高泉益

執政者的權力與資源，都是來自人民，所以要對人民負責。也許施政有現實的困難，或人民的素養不足，那就要向人民說明，要達成什麼政策，必須要有多少準備時間，政府要做什麼，人民應做什麼，要經過多少階段才能完成。這樣做，相信較能為人民所接受，而不是用騙的或耍小手段。

民進黨雖然執政了，而且國會也過半了，卻令人感到行事作風跟在野的時候一樣。在野時，或朝小野大時，聰明的民進黨員想出了一些步數，目的是要出奇制勝。但是，如今已執政又國會過半，就應開大門走大路，帶領人民向建立一個有水準的正常國家目標前進。

由於過去黨國教育，台灣人民對民主的素養不但不足，也被扭曲，有待進一步培養。政府在施政時，也同時是培養人民民主素養的時機。如人民為求司法公正所期待的陪審制，即時實施確有困難，事前必須有什麼準備，而這些準備要多少時間，準備些什麼，具備了什麼條件之後才能實施。這都可以跟人民對話。

台灣有太多敏感議題，並非不去面對就能沒事。相反地，這些問題都應公開對話，把各種面向的顧慮攤在陽光下，就算不能解決，也能讓人民增長見識。如扁案的特赦問題，正名制憲的問題，從法律的，政治的，社會的各種面向，一起跟人民對話。坦誠布公，對人民就是一種最好的教育。當人民的公民素養提高後，才有改善政治環境的基礎，才具備建立正常國家的條件。

（作者為台北市民）