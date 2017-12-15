自由廣場》恐懼、失落與憤怒

◎ 王大維

「尤美女立委進大學『催票』？」一文，指稱台南大學於十二月十二日舉辦尤美女立委演講之「釋憲之後，我們一起走」為政治活動，目的是在「催票」，令人不解，目前並未有任何選舉，尤美女立委在演講中也隻字未提任何該文所提到的罷免案。整個演講實錄早已由該校學生會直播，影像紀錄都可公開查閱，讀者可自行檢驗（網址：www.facebook.com/nutnsa/videos/1613133572057604/）。

令人憂心的是，這樣的言論是出自台南大學研究生，因為自己的反對同性婚姻立場，竟可不顧事實抹黑講者、該校主辦單位師生、協辦單位台南市政府，甚至不惜犧牲該校名譽，實在居心叵測。這場是演講並非辯論會，若想要聽到反方陣營來演講，不是應該自行舉辦，怎麼會是指責舉辦單位不找反同陣營？況且，反同陣營在這幾年不斷在網路散佈各種不實資訊，甚至花大錢購買電視與報紙廣告，傳播度還不夠大嗎？

回顧這幾年反對同性婚姻團體的作為，其實手法如出一轍。例如該文提到的安定力量聯盟，目前砸大錢連署罷免支持婚姻平權的立委，不過卻被發現該聯盟支持者亦為汐止靈糧堂牧師，竟以電話假冒選委會要民眾支持罷昌。被揭穿之後，該聯盟又急忙否認。

反同團體不斷自稱是尊重同志，但言詞中卻蘊藏恐同言論，對於任何支持同志的人事物，皆卯起來攻擊抹黑，這樣叫做尊重嗎？這些人為何不能自我反思，為何自己的立場如此矛盾，口口聲聲說支持同志，卻又阻擋婚姻平權言論在學術自由的學術殿堂中公開討論，這些反同陣營者到底在怕什麼？看得見自己內心的恐同對社會造成的傷害嗎？婚姻平權已經是經過大法官釋憲的不可逆趨勢，近半年來，澳洲、德國、奧地利等大國如骨牌效應地通過同性婚姻合法化，讓各種不同性傾向的人有戀愛、結婚、受到國家法律保障的自由，是全球人權提升的展現。光是嘴巴上說尊重，請在行動也跟上腳步吧！

台灣是自由國家，每個人都可以有不同立場與選擇，但是覺察自身的恐懼、失落與憤怒、別再隱藏自己的宗教立場，誠實公開的對話才有可能進行。

（作者為國立屏東大學教育心理與輔導學系助理教授）