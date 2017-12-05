自由廣場》五兆預算，不痛不癢的過了！

◎ 劉一德

正當民眾與媒體專注於「一例一休」戲碼時，金額高達五兆多元的「一○六年度國營事業預算」，立院拖到十一月底才三讀通過，卻遭到忽視。國營事業一○六年的支出都快花完了，預算才審查通過。這種國會，說要監督行政權，看緊人民荷包，你會相信嗎？

延遲審查近一年的國營事業預算，結果是營業部分，刪減占總支出的○．二七％；非營業部分，刪減占總支出的○．一％。這樣的刪減率，套句俗話叫「蚊子叮牛角」，不痛不癢。朝野立委為了前瞻八年八千億吵翻天，國營事業一年五兆多卻拖延放水，國營事業的公關費及敦親睦鄰經費實在太厲害了。

近年來，台灣缺水、停電頻繁；火力發電空污嚴重；替代能源裹足不前；民營電廠購電；中油工程轉包；浩鼎案、兆豐案、慶富案、桃機漏水案、華航罷工案等，國營事業問題層出不窮，弊端叢生。但預算審議卻年年延宕，年年執行，立院對國營事業監督怠惰，後果卻是全民買單。

預算法規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決。按慣例，每年上半年審查當年度國營事業預算，至遲應在六月底前完成。但從一○一年到一○六年度，立院對龐大的國營事業預算，不是沒審完，就是拖到年底才通過。這樣的國會監督，國營事業不出事都難。

歸根究柢，為避免造成政府施政中輟，影響國家發展，預算法第五十四條對於不能依期限完成審議之預算案，設有「預先動支」的補救規定。即對於沒審過的預算，可以先用完用滿。此一陋規施行多年，卻使得立院審議預算後門大開，延宕漸成常態。國會預算審查權逐漸流失，預算監督失效。

憲法明定，「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案…及國家其他重要事項之權。」足見審查預算係國會非常重要的職權，不可輕率放棄，始能制衡行政權。二○一三年，美國即因眾議院未能如期通過預算，迫使行政機關停止運作十六天，最後歐巴馬政府在若干政策上對國會讓步，始通過預算。

因此，立院當務之急，應修正預算法，斷絕預算案未能依期限完成審議之預先動支權，使能強化審議預算之功能，對國營事業陳年積弊，徹底加以檢視。預算監督符合人民期待，始能重塑破敗的國會形象。

（作者現任台聯黨主席）