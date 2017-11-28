自由廣場》淨水廠工人的勞基法啟示錄

◎ 黃惟冰

近日拜讀邱顯智律師臉書貼文「淨水廠員工，上班九個月只休九天」，以及吳治平先生在自由時報發表「勞團抗爭搞錯方向」長篇論述。雖然上述兩文在立場上看似針鋒相對，但抽絲剝繭，仍可求同存異，並足以作為政府及勞團在勞基法修法過程中，引為參考之處。

首先，誠如吳先生所言，「上班九個月只休九天」，這樣離譜的情形，根本與勞基法的內容是寬鬆彈性，還是嚴謹細微無關，而是法律沒有被認真執行。畢竟，綜觀所有勞基法的修法版本，都不允許那樣幾近「奴隸式」的勞雇關係。以此例而論，真正弱勢的勞工，他們最需要的，恐怕不是「超英趕美」的先進勞動條件，而是表面上看來未必人人滿意，但仍有一定保障，且具有高度可行性的勞基法，能夠被徹底執行。

其次，邱律師貼文提及，該位淨水廠員工，曾多次向老闆反映人手不足，但老闆就是不補人，除了讓該名員工無法正常休假，更因長期吸入用於淨水的化學物質，導致積勞成疾。閱讀至此，讓人不禁想問，為何勞動條件如此之差，該名員工卻還不願離職，寧願持續被剝削，且時間還長達九個月？

合理推論，這名員工應該缺乏足夠的技術背景或學經歷，難以在其他地方獲得一職半位，為了謀生，別無選擇。換言之，政府或勞團若想幫助這名員工，不能只想著要如何打擊無良老闆，迫使歇業倒閉，因為那只會讓員工喪失可能是他唯一擁有的工作機會。而是應該釜底抽薪，透過技職訓練與就業輔導，協助員工提升謀職條件，才能覓得良職。同時，依據供需原理，淨水廠也將被迫改善待遇，不然無人應徵，遲早關門大吉。

最後，值得注意的是，在邱文結尾之處，這位淨水廠員工最後的請求是，「希望老闆能給我加班費」，請注意：是加班費，不是多休假。也就是說，對於謀職條件不佳的底層勞工來說，如何增加收入，確實比休息時數還來得更重要。這項需求，乍聽之下或許「理想性」不足，但絕對真真切切。

總結而言，勞基法的條文內容固然重要，但若要真正照顧勞工，重點仍在法律的落實、勞工的培力，以及現實生活的被兼顧。否則，只會淪為作文比賽，無法實質解決問題。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）