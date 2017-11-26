自由廣場》1966與人力問題

◎ 官文傑

行政院長賴清德有關長照2.0照服員薪資「功德說」的談話，竟然引起軒然大波，我認為他了解長照的人力及資源有限，為鼓勵年輕世代投入長照產業，所以才有這樣的說法，他只是實話實說，但外界卻曲解他的用意，一味在薪資問題上打轉。其實，以目前行政院長照2.0的整體決策雜亂無章且與現實脫節，不但資源嚴重不足，人力調配上更是捉襟見肘。

行政院如不能儘快解決資源及人力不足的問題，則不出三年整個長照政策將土崩瓦解以失敗收場；就算衛福部推出一九六六長照專線，讓照服員及被照顧者得以有專線投訴，只不過徒然浪費公帑圖利特定團體而已，對整體長照政策不但毫無助益，且要花費更多資源給地方主管機關和長照機構，去處理原可輕易解決的難題。

如何解決長照資源及人力不足的難題，在此提出幾點建議，希望對我國的長照政策能有所幫助。台灣現有長照類外籍看護約廿五萬名，雇主每個月須繳交兩千元就業安定費，每個月五億元，每年有六十億元的收益交由勞動部就業安定基金管理會監管使用，但我們卻沒看到任何績效，所以我們認為每年六十億元的社福類就業安定費，「取之於長照就該用於長照」，雖然六十億元在每年數百億元的長照經費中所佔比率有限，但對資源不足的長照經費卻不無小補。

至於人力不足問題，可以三三三制應對，將可舒緩長久以來人力不足的困境！也就是三分之一招募年輕世代照服員培訓，給予三萬六起薪，讓他們從基層做起，並儲備為幹部人才，含加班應可月入四萬以上；三分之一招募中高齡失業或已退休人員，他們體力或許不如年輕人，但社會經驗豐富對照服作業應可輕易上手，讓他們負責白天照服工作應該不難，起薪可訂在兩萬八左右，如此不但可增加中高齡就業機會，也可填補不足的人力需求；另三分之一則招募有護理經驗的外籍看護擔任，給付基本工資，和年輕的專業人員擔負夜班工作。如此不但可有效紓解人力不足的困境，也可讓長照政策順利執行！

（作者為新北市就業服務商業同業公會理事長）