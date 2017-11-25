自由廣場》唱衰台灣就能唱旺自己？

◎ 黃秀梨

國民黨黨慶大會，吳敦義痛批民進黨政府沒有維持過去兩岸和平的現狀，讓台灣觀光業者受害，而民進黨政府最讓國人受害的還是其能源政策，為了達成二○二五非核家園目標，台中火力發電廠大量的排碳與PM2.5，傷害國人健康，「不會興利，反而除利，不會除弊，反而興弊，讓全民受害。」

姑且不論沒有國家將觀光的客源寄託在同一個國家而且是敵對國家，況且上個月有蔣姓中國觀光客向自由時報投訴，指黃姓台灣男子以「與國民黨前副主席蔣孝嚴晚宴」為名義，招攬中國蔣氏宗親來台旅遊，他們一行二十九人來台旅遊八天，每人旅費八八八○元人民幣（約四萬元台幣），但後來卻有一名自稱蔣孝嚴辦公室主任說蔣孝嚴行程不能配合，取消共進晚餐，這群蔣氏宗親認為被騙，希望揭發黃的行徑。因此中國觀光客減少怎麼能完全怪新政府？

再說，二○二五非核家園目標根本是電業法法定目標，大概只有少數別有用心的人才會反對，至於台中火力發電廠九張操作許可證展延，十三日已被台中市府以「未提減煤減排期程」退件，依規定中火可以在三十日內重新補件相關期程資料，由市府再度嚴加審核。月初環保署長李應元、經濟部長沈榮津、台中市長林佳龍也在台中電廠召開記者會，說明空污改善進度和計畫。經濟部表示，台中電廠將在九年內投入一千五百多億元，推動短、中、長期改善計畫，相信可以大幅改善污染情況。期待吳敦義不要唱衰。

（作者為退休高中教師）