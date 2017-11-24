自由廣場》國際機場 公私協力

◎ 陳荔彤

桃園國際機場連續於二○一五至二○一七年，三次獲得全球旅客票選為Skytrax「全球最佳機場服務人員大獎」。二○一六年更在國際機場協會（ＡＣＩ）全球機場服務品質調查評比（ASQ，Airport Service Quality）的「全球運量級距」和「亞太區運量級距」兩項類別中榮獲雙料冠軍。桃園國際機場是憑什麼做到的呢？答案就是交通部歷年來所採行的「促進民間參與公共建設法」（即PPP，public-private partnership公私協力）的成功招商模式。

據公開統計資料顯示，桃園國際機場的整體營運方面，自採行公私協力ＰＰＰ模式招商政策後，非航空收入逐年成長至今已逾五十％，其中免稅商店公私協力廠商，對於機場貢獻至屬關鍵，不僅負擔桃園國際機場公共服務與公共設施的建置與維護，節省機場鉅額人力與財政開支。在公部門預算零出資、零補貼的情況下，除了讓政府財政有穩定收入外，更讓桃園機場的優越表現，遠超過其他國家國際機場的經營效益。

尤其是在公共服務區域與公共服務設施方面，廠商以創新與效率，不論是主題候機室、轉機室、行李手推車、盥洗室及育嬰室等，甚至是機場的擴、整建工程，在國際上其他國際機場絕無僅有。而公私協力廠商在機場所規劃的公共藝術及活動展演，甚至是貼心的走動式客服，更成為國際旅客的熱門打卡點，成功行銷機場形象，創造優質顧客服務，已成為各國國際機場爭相效法的對象。

且桃園機場獨步全球的ＰＰＰ模式，不僅讓民間企業可以為國際機場創造服務的升級與更新，藉以不斷提升機場國際競爭力，更可落實社會公益，善盡企業的社會責任，進而達到「提升旅客滿意度」、「穩定政府財政收入」、「創造就業機會與員工照顧」、「民間企業合理利潤」、「落實企業社會責任」的「五贏」效益。

綜觀台灣多項交通建設如桃園、高雄、台中、松山等國際機場，都透過促參模式獲得極大的成功。特別是小英政府對促參法公私協力公共建設的支持，諸多成功案例值得號召全球各機場經營業者、ＣＥＯ向台灣ＰＰＰ廠商昇恆昌來學習，探索未來全球機場的最佳經營模式。

（作者為國立臺灣海洋大學海洋法律與政策學院院長）