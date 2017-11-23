社論》台灣經濟的兩帖處方︰鬆綁與創新

台灣經濟陷入低潮，今年似有脫離谷底、反轉回升的跡象，研究單位評估今年經濟成長率可達二．五％，表現亮眼，令人欣慰。然而，今年的成長動能大多來自蘋果手機熱銷與全球貿易增長的激勵，亦即外部需求的強勁拉抬，內部需求依然疲弱，因此多數民眾對經濟復甦顯得無感，低薪與所得停滯依舊是普遍現象，必須徹底根治翻轉，台灣經濟始有奮起的希望。

台灣經濟再起的前提，乃是產業結構順利轉型，以及扶植新創產業迎戰全球勁敵，若只依賴原有低毛率的產業，將會被殘酷的市場淘汰。未來全球的主流新興產業，目前看來趨勢為︰人工智慧、自動化、綠能、電動車、自駕車、大數據、生技、電商、社群網站等。小英政府揭櫫的「五＋二產業」，大抵抓住正確方向，但是如何落實，重點在鬆綁與創新，也就是打破舊有成規、制度與法令的束縛，既鬆綁除弊甚於興利的偏執，更鼓勵企業勇於創新，充分發揮研發的能量，方可建立新產業的聚落，擁有先進的科技與競爭力。

其實，創新與鬆綁是一體兩面，產業意圖創新，就必須擁有實驗與容忍犯錯的空間，若是法規制度依舊墨守成規，無法容納新的做法與構想，創新必然遭到扼殺。然而，台灣本身的法令制度一向重視穩定，抗拒變遷，堪稱超穩定結構，缺乏新生事務萌生的土壤；尤其，一旦舊法不能適應新形勢，甚至成為進步的絆腳石，若要推動改革，常常也是瞻前顧後、步履蹣跚，無法邁開腳步，大膽向前行。其中的兩大癥結是︰圖利與反商情結作祟。圖利的緊箍咒，讓一些土地開發案、ＢＯＴ、公共工程標案、產業獎勵與官方資源挹注，在在綁手綁腳，無法吸引廠商投資，導致國內公共建設的延宕落後。同樣的，指控偏袒資方的反商情結瀰漫，亦使得政黨憂心被抹黑，投鼠忌器，導致法案無法鬆綁，反而設定了嚴苛的規定。這些是台灣經濟向上提升的重大路障。

易言之，無法鬆綁，給予產業彈性，就缺乏創新。偏偏台灣充斥以圖利與偏袒資方之名反對鬆綁的濃厚氛圍，現在審議中的勞基法再修正，就是最典型的案例。勞基法上波修法，在民粹壓力下加入一例一休、七休一等嚴苛條文，不管百工百業的不同工作型態，一體適用所有產業。結果，一例一休等條文既無法適用於生產線之外的服務業，更阻礙了二十一世紀新創產業的發展，因此在施行並引起反彈之後，再修正乃是不得不然的舉措。遺憾的是，部分政治人物明知勞基法朝鬆綁方向修法，實為正確的做法，卻依然以選票做為考量，或批再修正將使台灣倒退三十年，或進行議事抗爭，大作政治秀，強力阻擾台灣產業的鬆綁與創新。

其實，當前勞基法已不適用於產業發展，二十一世紀更是數位產業與網路當道的年代，人工智慧、大數據、自駕車與自動化生產等漸趨成熟，台灣還在討論如何用一部以舊工廠法為本的勞基法來規範所有勞工，簡直是荒謬離譜，不知今夕是何夕！如果美國制定了一部美稱保障勞工權益的台版勞基法，壓縮了創新與彈性，則當前引領全球科技產業風騷的矽谷與美國科技五巨頭「FAAMG」—臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Google，能否還有今日的盛況？令人存疑。

其實，勞基法如何修正只是小節，掌握彈性、鬆綁的精神，才是推動進步的要義。這次修法根本不是為了壓榨或剝削勞工權益，只是要給予產業更大的彈性與鬆綁，方便其生產作業，強化競爭力，也獲得六成民意的支持，合法性與正當性無庸置疑。可嘆的是，部分政治人物、勞運份子與學者或囿於意識形態，或意圖拉攏特定選票，仍然不斷作秀，進行無謂的抗爭，看似悲壯，實質上卻成為阻擋台灣進步的攔路虎而不自知。