自由廣場》（金恒煒專欄）習大大的「兩岸」跟屁蟲

中共十九大的重要成就，就是打造習近平加冕封號成為「新時代的領導者」；早有媒體指出習近平要做毛澤東第二。習近平把自己擺放到與「舊時代」的毛主席同一位階，過去是「毛主席萬歲」，今天是「習主席萬歲」，這是中國特色的社會主義。

習主席既已萬歲，北京外國語大學黨委書記韓震在《求是報》（按，像不像蘇聯的《真理報》！）上的文章〈中國才是當今世界最大的民主國家〉，當然不是「笑話」！果然，台灣的《風傳媒》馬上如響斯應的刊出石之瑜的文章〈中共的民主自由超過民進黨〉，乖乖，今天台灣的「教授」要與中共「黨委書記」隔海唱和，一個明捧、一個暗讚，有趣！

不必多談，只引一個重點，看看韓、石兩人對民主的「基本精義」的闡釋有多雷同。

石之瑜的文章在揚共批台，抨擊民進黨。他說：「民進黨的基本決策壟斷程度非常高，甚至比共產黨高，跟是否投票產生並無必然關係。」再看韓震說法：「民主更不等於『一人一票』，其存續發展的前提條件是社會基本穩定和存續發展」。石之瑜認為「一人一票」下，民進黨執政比共產黨壟斷程度還高！石之瑜的下一句話更有趣，他說：「台灣人民擁有（的）權利，壟斷者可以隨時建立新規則，選擇性的加以限制或侵犯，甚至比不上大陸人民的權利來得穩定。」與韓震全力支持習大大的「穩定壓倒一切」，豈不是完全相同？

石之瑜是小小咖，鬧笑話也就算了，黨國之子馬英九到今天還抱著「化獨漸統」的骨罐子不放，才叫可憐。ＮＨＫ說：台灣年輕人早已天然獨了，馬英九竟說：「兩岸要不要統一，應該由兩岸人民來決定。」馬英九是特務出身，一向反直選、反民主，不贊成用「一人一票」的方式產生市長、總統，今天不得不自己打臉說：「台灣是自由社會，想不想與大陸統一，人民有投票權」云云。即使馬英九也得承認「投票」是最後依據。那麼要問的是，中國人民有自由投票權嗎？沒有自由投票權的中國人民如何與有自由投票權的台灣人民共同做政治決斷？更何況台灣的「公投法」正在補正中，中國人民有公投法嗎？

儘管台灣人民有投票權，馬英九仍祭出黨國的最後壓箱寶—他們的憲法—來呼應習大大的「祖國統一」。馬英九表示「台灣獨立」不可行，因為中華民國憲法不允許云云。這裡有兩個問題，先說小的，再說大的。小問題是，台灣人民投票的法源來自中華民國憲法，中國呢？中國人民早就否定了中華民國憲法，兩岸是一邊一國，已沒有「共同」的憲法基礎，如何共同決定？其次，中華民國憲法是外來殖民憲法，所謂的「中華民國憲法」其實比「中國是最大民主國家」的笑話還大。在韓震、馬英九、石之瑜們的跟屁聲下，烘托台灣當務之急三件事：公投、制憲、加入聯合國。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）