自由廣場》從福原愛看四個場景

到底誰在「去中華民國化」？

◎ 陳昶日

場景一：台灣媳婦福原愛，由於從小在中國東北訓練，一口流利的東北話親切感十足，成為中國桌球隊的「隊寵」，對一般中國民眾來說，更是知名度最高的日本代表性臉孔之一。上週日，為歡迎夫婿江宏傑結束日本聯賽，返台後又要馬不停蹄參加「全國錦標賽」，便在臉書等各網路社交平台發文公開慰勞她口中「驕傲的老公」江宏傑，大同小異的發文內容獨獨在中國微博上引起軒然大波，因為「全國」兩字意外觸動中國網友玻璃心，招來各種不堪入目留言謾罵，嚇得福原愛不得不立刻刪除後重新貼文，但「全國錦標賽」已經改成「台灣的比賽」。

場景二：台北市政府花費近六百萬預算，委託國家地理頻道製作《透視內幕：臺北世大運》紀錄片，十月底在台灣首播後，計畫將在日、韓、東南亞以及中國（含港澳）等四十三個國家陸續播映，十一月上旬在香港播出時，頻道商為符合當地法令規範，自行將中華民國國旗畫面打上馬賽克。台北市觀傳局表示，頻道商未經同意，自行修改播出內容，違反雙方契約，將究責並索賠。

場景三：二○一七中國上海國際童書展上週五在上海世博展館開幕，台灣有不少童書出版社越洋參展。有童書出版社反映，第一天一早就有官方派來的審查員在攤位上東看西看，然後指著其中一本童書表示：「這本不能陳列，有『不恰當』內容」，嚇壞的出版社不明就裡，當場只好乖乖聽命下架，至於是哪裡「不恰當」？出版方從頭到尾仔細推敲後，發覺問題應該出在封底一位推薦人頭銜出現「中華民國」四個字！

場景四：由陸委會委託商業發展研究院主辦的「兩岸經貿交流回顧與前瞻研討會」上週五登場，應邀出席主講的兩位中國學者儘管人都已經抵達台灣，卻在當天上午臨陣落跑，理由則是不知道活動是由官方主辦，且陸委會張小月主委在開幕式致詞講話。

為了求取二千三百萬人最大公約數，「中華民國台灣」應該是朝野藍綠陣營可以接受的共通說法，但如果對岸中國一直無所不用其極想方設法要消滅「中華民國」，最後就只剩下「台灣」，那就讓對方求仁得仁吧！

（作者服務於NPO非營利組織，台北市民）