自由廣場》實驗教育鬆綁的遠憂

◎ 鍾邦友

教育部將大幅放寬實驗教育的相關限制，除辦理比例大幅放寬以外，亦可能延伸到大學階段，這對現行偏重升學的僵化台灣教育而言，或許是劑改革開放的強心針，但相關設立規準、師資、課程設計及監督機制是否相應到位，卻令人憂心。

實驗教育多半標榜學習者中心、活動課程為主導，而學生自由度提高，意謂教師的約束力也相對變低。在台灣被奉為開放典範的夏山學校，創辦人尼爾的辦學理念是：「使學校適應學生，不是學生適應學校」、「不分年級，沒有教科書，也沒有課表，上課是自由的，學生愛上就上，不愛上就不上」。然而夏山二○一○年被英國教育部公布列舉英國教育標準局（OFSTED）指出的多項缺失，如：「沒有訂定短、長期的教學計畫，也坐視不管學生上不上課這個脫軌的現象。」還有些學生放棄學習數學達兩年之久，甚至是男女同一浴室洗澡、滿口粗話及追殺野兔的亂象，未來國內如果走向大量開放的實驗教育路途，是否能夠避免類似事件的發生？

從早年的森林小學，到現在年年增班的慈心華德福中小學，這種以夏山為宗的教育模式愈來愈受到家長及社會各界的認同，即便未來前述夏山的問題都能獲得掌控，但這些學校動輒每學期數十萬元起跳的學費，也不免讓人質疑這是高社經地位階層才玩得起的遊戲，一般人根本望塵莫及，倘若未來還要延伸至大學階段，會不會順勢成為某些有心有力人士為子女鋪就從幼兒園直上大學與就業的青雲路？

此外，現行國內的師資培育機構所培訓的教師都是「體制內」的，如何在短時間之內找到大量的「體制外」師資？雖說實驗教育的師資不受相關法令約束，但會不會因而產生用人浮濫的弊端？優質的活動課程設計也非一朝一夕可成，教師功力也左右學習成效，急就章的結果會不會變成讓孩子們放牛吃草？亦有可能是「掛羊頭、賣狗肉」，即假開放自由的學習之名，行升學填鴨之實？對於這些投機取巧的辦學花招，相關的審核與監督機制及人力自然馬虎不得，教育部真的都準備好了嗎？

（作者為高師大教育系兼任助理教授）