自由廣場》超矯情之「3根蔥50元」

◎ 陳止戈

總統出訪當然會花錢，只要用在該用的地方，反正總統也不可能天天、月月出國，人民大抵是可以接受的。

至於專機上吃的是不是太奢華，應該接受外界檢驗。我認為總統不可能親自點餐，如果是幕僚或華航「以客為尊」做了特殊安排，就不無逢迎拍馬之嫌，應該批評改進，蔡總統千萬別輕忽這些細節對領導威望腐蝕力道是很可怕的。

但是如果只看一眼媒體公布的菜單，就無限上綱到「晉惠帝」、「千金小姐」不知民間疾苦，也太過頭了，其中又以反年改大將李來希表現得最誇張、最矯情。

李來希說他陪太太上市場，看到三支蔥要價五十元，嚇得不敢吃了。

外界以他的官階年資推估，他退休後大約月領九萬元，算得上是高所得者了吧？如果連他都吃不起蔥，台灣還真是成了黑暗世界了。

蔥是香辛作料，沒有人拿它當菜吃，李家即使日食三支，月花銷一千五百元，也只占了他月俸不到二％，如此呼天搶地，除了矯情，最主要還是心懷怨恨在挑刺，無助於年改圓滿妥協。

比較嚴肅的議題是，退休軍公教到底該領多少，才能維持「有尊嚴、無匱乏」的生活？人力銀行有份最新的調查，可供「李來希們」參酌。

根據這份調查，上班族有高達四成是「月光族」，還有九％要靠借錢度日，如果以九百萬受薪人口計算，就有三六○萬人只夠餬口，另外八十一萬人甚至要舉債度日，而其他有結餘的，平均每月也只能儲蓄六三四五元，用李來希的說法，大概夠買三八○支蔥。誰比較苦不是很清楚了嗎？

最重要的是，退休年金就是要靠這些苦哈哈的月光族供養的，當李來希抱怨月領九萬還吃不起蔥時，想想下一代怎麼生活吧，其中也可能包括您的子子孫孫們。

（作者為新北市業餘投資人）