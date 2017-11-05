自由廣場》提高勞資雙方CP值

◎ 陳文卿

有人認為台灣很多惡老闆，喜歡剝削勞工，要求員工加班加到爆肝。其實從資方的角度很簡單，資方追求的CP值=產值（包括產量與品質）／薪資，而勞工的CP值=薪資／工時。因此，勞資雙方如果能協調一致，則CP值=產值／工時。如果產值不變，工時越低則CP值越高，資方、勞方皆大歡喜。

舉例而言，修車廠的工人如果能提高效率，將原本兩個小時才能修好的車，一小時就修好了，勞工當然可以減少一小時工時。而若勞工可多修一輛車，老闆因利潤增加也可多付工資給勞工。對勞資雙方而言，增加收入的來源不見得是因為工時增加。

筆者從事的行業是技術服務工作，我們在乎的是能否在期限內完成品質符合要求的成果，越早完成當然越好。如果加班超時工作，成果卻不佳則CP值反而降低。因此我們在半年前試著仿照日本超級星期五的做法，每個月最後一個星期五員工可提早兩小時下班，但以不耽誤工作進度為前提。員工都很高興，於是儘量安排讓所有的工作提早完成，因此星期五下午就高高興興的提早下班，安排度週末去了。此做法實行半年以來成效良好，員工的工時雖減少了，但工作成果卻不變，表示工作效率增加，因此勞資雙方的CP值都提高了。

雖然有些行業如店員、生產線勞工，產值與工時直接成正比，但卻仍有很多行業並非如此。一例一休遭人詬病之處有二，一是缺乏勞資雙方協調的彈性，二是要求各行各業一體適用。所以未來修法必須對症下藥，就是政府不必管太多，只要有個原則性規定就好，其他由各行業依其屬性讓勞資雙方協調就可以了，修法要抓住重點，千萬不要治絲益棼越改越複雜。

（作者從事服務業）