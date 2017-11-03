自由廣場》問題在薪資不在例休

◎ 田台仁

何以小英政府原本要為勞工爭取更多權益的「一例一休」變成棘手燙芋？原因在於誤診了問題的關鍵。為要弭平全國一致的休假日，單純從工休日數切入，卻導致整個政策削足適履。最嚴重的是忽略了勞務工資有結構性被壓低的傾向，這才導致即使限制工時工休，也無法有效保護勞工權益。

台灣經濟發展至今需要自問：除了行銷勤勉耐苦的民風，廉價拍賣人工勞務之外，台灣有啥優越條件能當作製造業出口的競爭利基？以代工出口為主幹的經濟發展概念，必然形成以競爭力為藉口，刻意壓低薪資的就業環境。低薪結果，勞工就需加班，加班現象就產生無窮無盡工休工時的細節爭執。

高舉出口大旗，企業聯合壟斷壓低薪資，必然造成整個台灣跨行業的薪資低落。其影響就是，引進外勞，把廉價人工往台灣集中，讓台灣變成廉勞的匯集地，根本無從期待產業升級。反而是，台灣所培養的中高階技術人員，自然往外跑了，這就形成惡性循環。

在產業創新無路下，唯一的選擇便是繼續找尋更廉價的人工產地。「新南向政策」說穿了僅是轉移陣地，扭轉原本對中國投資的方向罷了，其基本思考仍在維持低成本代工的層次。

除了出口概念導致薪資被壓低，另外促成年輕世代低薪的原因明顯是結構性的社會問題。這現象光以能源業（石油、瓦斯）為例，就足以展現台灣資方缺德的嚴重性。這些能源的來路百分之百進口，最終內銷價也比美國貴，但為何能源從業人員的薪資卻少得可憐？一個桶裝瓦斯的員工，連桶肩扛爬梯上四樓，才賺幾十元而已，中間差價，遺落在何處？

雖然中油員工薪資可能高過國內其他行業勞工，但既然能源進口成本與最終內銷價都具美國水準，為何從業員薪資仍然相差美國那麼大？可見台灣能源業從資本所賺得的利潤，是高到不合理：低廉勞務所節省的成本變成資方增進利潤的來源。

所以說，低薪現象的普遍化，不僅是接單代工出口概念所造成，更反映出從成本到最終內銷價之間的利潤，係結構性偏向資方的超額所得。既然結構性產生低薪，怎可能不需加班？為了生活，必須加班；加班越多，資方賺越多！政府考慮×工×休根本就是隔靴搔癢。

賴院長該針對結構性的低薪開刀，才能治療一例一休的工時工休問題啦。

（作者為經濟學人）