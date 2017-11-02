自由廣場》老屋改建 現在是最佳時機

◎ 胡偉良

都市更新在台灣已經推動一段相當長的時間，只是成效不彰、成果有限。若要探討原因，林林總總不脫：法律系統不佳和人性貪婪兩大主因。法律系統不佳包括：都更條例的本質瑕疵，像是：公共利益定義過於狹隘（過份拘泥於不特定人群、排除了防災的功能需求）、都更審議程序過於冗長、容積獎勵的不確定；另外，釘子戶、既得利益等問題，在實務上也無法有效的排除。

為什麼要推動老屋改建呢？台灣目前存在著太多危險、又不健康的老屋，這些屋主有不少因為老屋不適居住，而需另覓新屋，衍生了市場需求，若能有效的推動老屋改建，那麼這種原來必須向外尋屋的需求得到了滿足，在房屋市場上就會因而減少。

另一方面，透過老屋改建，原本的老屋在改建之後，新蓋的房屋數量除了滿足原住戶的需求外，也因為老屋改建的容積獎勵措施，可以增加，如此情況下，一方面需求減少，另方面供給增加，一來一往之間，不僅不會助漲房價，反而能有效的平抑房價，而國家的整體經濟發展也因大量的老屋改建而得以提升，這難道不是一舉兩得？

這一陣子，政府接二連三的推出一連串振興經濟的方案，尤其在老屋改建方面，端出了《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》，把老屋改建當成提振經濟的解藥之一，因為這種方式只要透過政策制定，政府出力最少，就可以獲得最多的成效。目前最需要的是民間的支持和響應，若能匯集民氣，形成改建的氛圍，那麼此時此刻會是最有利的時機。

（作者為台北市、新北市老屋改建發展協會理事長）