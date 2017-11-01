自由廣場》盧麗安、王裕慶與王應傑

◎ 許又方

數日前，「風傳媒」刊出一篇謬論，大意謂如果盧麗安入籍中國就是「賣台」，那麼那些移民美、日、歐洲等國的台灣人不也是「台奸」？請恕筆者直言，這種比喻就像台灣俗話所說的：「卵葩比雞腿。」根本不倫不類，因為爭議點並不在盧麗安選擇當哪國人，而是她幫著鎮日處心積慮想併吞台灣的中國打「統戰」，這與單純只是移民轉籍者，豈可同日而語？

同樣的道理，近日在媒體上大放厥詞、準備加入共產黨「做祖國偉大復興的參與者」的王裕慶，只要他不為虎作倀，幫著中共搞統戰，企圖分化台灣，那麼在民主制度下，他愛當中國人、共產黨員，誰也無權置喙。

用這種標準看不久前惹出「賤民說」的東森房屋董座王應傑，也即可一目瞭然。他當然有權利說中國多進步（至於什麼才叫進步則見仁見智）、說自己「商人無祖國」；問題在於他不應該回過頭來批評台灣人是「賤民」。這種行為就好比某女嫁給暴發戶，不僅不知感恩拉拔她成長的原生家庭，反而嚐到有錢的滋味後回身咒罵自己的爹娘兄弟低賤、不入流般，請問這樣的嘴臉有誰能接受？相信王氏的話即使在對岸人聽來，也感刺耳搖頭吧？

因此，所謂的「台奸」，不在其人是否入籍中國或其它國家，而在於他的言行是否傷害、甚至危及台灣的尊嚴與國家安全。有些人身在台灣，卻一天到晚歌頌中國，拿著五星旗招搖過市，自甘奴顏婢膝充當中共的統戰工具，這種人雖然沒有入籍中國，但其行為屬「賣台」無誤。你可以主張「統一」，這是言論自由；但所謂的「統一」是指雙方在對等且不受任何脅迫的自主狀態下願意合為一體，若是協助任何一方用非民主手段企圖併吞另一方，那就屬賣國的行徑，自然人人得而誅之了。

（作者為國立東華大學教授）