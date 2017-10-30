自由廣場》趙教授沒做功課

◎ 黃惟冰

政大教授趙國材日前表示，台灣現在鼓勵外國人來觀光，但都沒有購買力，住飯店的都不是中國人，更讓糕餅店紛紛關門歇業。然而，數據會說話，縱使有趙國材這種人在誤導唱衰，台灣的糕餅業與住宿及餐飲業還是持續成長。

根據經濟部統計處「工業產銷存動態調查」，台灣「烘焙炊蒸食品製造業」的銷售值，在二○一六年是二八四．五八億，創下歷年新高。至於中國旅客來台人次最多的二○一五年，銷售值不過二六九．八一億，還有相當差距。簡單來說，雖然中國旅客有所減少，但台灣糕餅店的生意卻是比以前還要更好。

其次，依照交通部觀光局數據，台灣去年的觀光總收入為八二九三億新台幣，較前年多出一○三億。其中，國內旅遊淨增加三七○億，完全彌補觀光外匯收入的些微降低。換句話說，台灣觀光業者在二○一六年的總營收，其實比二○一五年還要高，沒有門可羅雀的問題。

此外，國發會「重要統計資料」顯示，台灣住宿及餐飲業的生產毛額，在二○一六年為四四七一億，比二○一五年成長二一四億。再者，住宿及餐飲業的僱用人數，在二○一六年高達八十三．一萬人，較二○一五年再增加五千人。

總結而言，很多人認為台灣從吃到住，事事都非靠中國不可，只要中國旅客不來，就一定會發展不好。不過，事實勝於雄辯，趙國材身為教授，沒有做好功課，竟還振振有詞，誤導大眾，非常不可取。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）