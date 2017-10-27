自由廣場》國防自主 國防產業

◎ 于則章

由於國防部長馮世寬以「研發、生產、製造一貫化」為由，要求國防部研究，將軍備局生產製造中心的二○二、二○五、二○九等廠，整併到國家中山科學院研究院內，以便未來達到國防產業一元化，預定年底完成評估分析後，並在明年執行。此事經國防部高層證實，確有軍備局的三個廠與中科院的簡併研究案，但目前尚未決定合併時間表。而媒體報導則指稱，國防部內部人士批評此舉是「鐽震案」翻版，是為了方便未來「搞軍火生意」之用，但遭國防部高層將領否認此一說法。

蔡總統一再強調，台灣必須加強自我防衛能力和促進國防產業發展。而重整並強化既有的軍事裝備研發產製機構，讓台灣的國防產業更加優化自然是無可避免的事情。至於未來台灣是否能因此就將研製的軍事武器裝備出口到其他國家？從台灣受制於自身在國際上的特殊處境來看，在現實上顯然仍存在著諸多主客觀條件的限制，不太可能如同台灣其他的商品一般，絕非只要台灣想做就能夠「搞軍火生意」。

台灣受限於自身規模有限的軍品市場，如果台灣自行研製的武器裝備僅能提供台灣的軍隊使用而無法出口，單項軍品必然就不可能達到足夠的生產規模，達成「以量制價」進而節約台灣國防經費、帶動國防產業的永續發展。因此，如果從長遠的眼光來看，台灣將自行研製的軍品出口到其他國家，絕對是促進國防產業發展非走不可的一條路！

韓國在二○一○年李明博執政時就訂下了在二○二○年之前，韓國國防產業的出口規模將達到四十億美元，占世界總出口額五％的明確目標。在過去七年間，韓國所研製的軍用飛機、戰車與潛艦等主戰裝備也都在東南亞與土耳其等國家頗有斬獲，甚至於還屢次搶走中國的大單，可說是成績斐然。台灣如果真的想要落實「國防自主」進而實現富國強兵的目標，台灣人就該放下無謂的意識形態之爭，全力健全國防產業的發展，並爭取將自行研製的武器裝備出口到海外。

畢竟，當前國際上仍然是一個講求實力原則的社會，台灣只要能確實依循當前國際上對於軍品管制的規範，避免台灣製的武器裝備落入流氓國家與恐怖份子手中，藉由合法的做軍火生意，不斷提升台灣的國防產業研製水準與國際影響力，又有何不可？

（作者為公務員）