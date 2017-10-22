自由廣場》習近平 成吉思汗

◎ 張世賢

習近平做了中共十九大的施政報告後，國際媒體不禁感嘆，他要當「二十一世紀的毛澤東」，他的「中國夢」讓世界擔憂。

其實，在建國初期領導中共的毛澤東，處理國內事務已焦頭爛額，沒有時間也沒有能力大舉向外擴張，不敢做「中國夢」。習近平則野心勃勃，大搞個人崇拜，除了在中國內部建立毛式統治權威以外，更想在對外擴張上向成吉思汗鐵木真看齊。

鐵木真幼年開始就在蒙古部落遭遇許多劫難，全靠智勇和毅力存活下來，經過艱苦鬥爭後統一蒙古，伐金滅遼，還西征中亞細亞、俄羅斯、克里米亞，直到多瑙河流域，是橫跨歐亞的蒙古帝國的奠基者；他的子孫接續領導的兩次西征，則一共侵吞了四十多國，被西方史家稱為「黃禍」。

習近平之父習仲勛在文革期間遭到紅衛兵殘酷批鬥迫害，他也受到牽連而在十六歲時被下放勞改，歷經長期痛苦折磨，後來因緣際會，在中共黨內的慘烈鬥爭中脫穎而出，生命歷程類似鐵木真。他五年前掌權後加速窮兵黷武，在南海、東海、南部邊界一直惹是生非，打壓恐嚇台灣尤其積極，企圖衝出第一島鏈和美、日爭鋒，搞得東亞和南亞諸國神經緊繃。他更以主導「亞投行」、「一帶一路」等經濟戰略，協助圓成稱霸世界的「中國夢」。

人類歷史已由野蠻落後的獨裁專制，進化到普世推崇的自由民主，許多國家除了定期舉辦公正的選舉來組成中央政府以外，更讓公民投票決定地方事務，甚至某些地區的獨立自主。但這股和風就是吹不進中國和北韓那樣的共產國家，台灣人民看了他們無比僵硬肅殺的政治大戲後，還有多少會想生活在那樣的社會體制裡？

習近平要向和他經歷類似的成吉思汗看齊，是他家的事。台灣人民艱苦奮鬥取得的文明成果，將不許被那種時代逆流輕易吞沒。

（作者為退休研究員）