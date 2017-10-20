社論》台灣夢不是中國夢的夢中夢

習近平口中的六個任何，根本沒有台灣是個主權獨立國家或中華民國是個主權獨立國家的空間。（路透）

習近平十九大政治報告涉台部分，美國國務院重申過去的立場，信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。換言之，目前沒有變化，下個月的川習會才是觀察重點。而前ＡＩＴ台北辦事處長包道格表示，他不排除習近平是以提到九二共識歷史事實的方式，向蔡總統釋出尊重的訊號。前ＡＩＴ理事主席卜睿哲則質疑，十九大的政治報告和台灣現實脫節，中國領導人是否了解，「一國兩制」今天在台灣比當初鄧小平提出來時更不受歡迎？另，國民黨的賀電，仍期盼國共在九二共識基礎上，繼續深化互信、真誠合作。馬英九甚至亢奮表示：應在九二共識與反對台獨的基礎上，繼續求同存異，共同振興中華。至於小英政府的基調，還是「共同尋求兩岸互動新模式」。

美國方面的反應，似乎看不到有「新模式」的樂觀。而馬英九、吳敦義所念茲在茲的，卻是二○○五至二○一六的「舊模式」。不過，通觀習近平的對台講話，不要說「新模式」，就連「舊模式」也無法維繫了。所謂的六個任何，倒是增加了一個「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀」。至少在政治措辭上，有兩個值得注意之處，一是更強調「體現一個中國的九二共識」，這是對馬英九、吳敦義「舊模式」的鞭策，比較接近洪秀柱的一中同表；二是以往反獨甚於促統的政策傾向，出現增加反獨力度的徵兆，這是對民進黨、小英政府維持現狀、拒絕同屬一中的施壓。

不論如何，卜睿哲所批評的「和台灣現實脫節」，堪稱比較持平之論。馬英九、吳敦義的「舊模式」，已經在二○一六宣告破產，留下國民黨完全在野的殘局，至今欲振乏力；遑論強烈呼應同屬一中的一中同表，連在國民黨內都被棄若敝屣了。習近平要走比「舊模式」脫離民意更遠的模式，真的是脫離台灣現實。反觀，期待「共同尋求兩岸互動新模式」，在習近平重申一國兩制的舊調下，豈不也有脫離兩岸現實之嫌？習近平口中的六個任何，根本沒有台灣是個主權獨立國家或中華民國是個主權獨立國家的空間，除非小英政府從「名字叫中華民國」，更進一步到「兩岸同屬一中」，徹底向「反分裂國家法」屈服，所謂的「新模式」猶如三兩棉花，免談。

這兩天，有人將習近平的涉台講話往善意解讀，果真如此我們當然也樂觀其成。但，「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」，其表現在反獨促統的行動包抄上，應該也不會是「輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓」吧！外交部長李大維坦承不諱，未來台灣的外交處境會有更嚴厲的可能。多明尼加在十九大聲中邦交告急，恐非偶然。涉台談話，透過未來的人事與行事才會明朗，但做為被侵略對象的台灣，不能沒有中國把「好話說盡、壞事做絕」的未雨綢繆。習近平楬櫫大國政治，強人控制強國，透過國際操作圍堵台灣，逼使走向一國兩制的死角；與此同時，三中一青，一代一線，藍八縣市，經濟統戰更細緻入島；凡此，善意、承諾能有多少保護傘作用？

台灣是普世價值的堡壘，面對兩岸關係，第一關不是北京，而是台灣民意。國共聯手反獨促統，這條總路線已遭選民唾棄，馬規吳隨是無法喚回人心的。賴清德的務實台獨主義，獲得高度民意支持，這是民進黨完全執政之後，更進一步的認同凝聚。如此這般，習近平用統戰國民黨的那一套，想將民進黨也用一中繩索套牢，小英政府慎勿步其後塵。香港從一國兩制淪落到全面管治，港人治港變成以港制港，形同擺在台灣人民眼前的負面教材。兩岸形勢對比的現實，乃是有待突圍的挑戰而非屈服的藉口，台灣夢不是中國夢的夢中夢。中共十九大之後，小英政府更應在國家論述堅持台灣主張，勿為「有中國特色的兩岸和平發展」所惑，並經由振興經濟、防禦固守的政策工事，走向台灣總路線的最後一哩路。