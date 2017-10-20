自由廣場》長留久用 留住軍中專才

◎ 羅成志

近年來國軍各軍種常備軍士官離開軍職者人數遽增，不僅募兵成效欠佳，基層連隊常備軍士官嚴重低於編現比，各軍校新生招考縱使降格以求、甚至二度招生依舊乏人問津，陸軍官校新生實際報到人數更不到預定招生人數的五成。基層連隊軍官缺員窘況雪上加霜，國防部甚至便宜行事祭出士官速成轉軍官的急就章；立委更乾脆訴諸修改「陸海空軍軍官士官服役條例」，大幅延長軍官法定服役年限，將中尉、少尉法定服役年限從原先的十年延長到十五年，上尉法定服役年限從原先的十五年延長到廿年。

常備軍士官是各軍種基層單位賴以正常運作執行任務的要角，修法延長尉官退伍年限恐難以紓解基層連隊軍官荒，病急亂投醫草率修法恐怕只會適得其反，使優秀青年對投身軍旅作為生涯規劃更加裹足不前、望之卻步，更可能衍生劣幣驅逐良幣反淘汰後遺症。

國防部的「長留久用」訴求出發點應該是要留住軍中的專才為先，並非留用年紀大者，這觀念可能是主張修法卻對國防事務全然外行的立委諸公不懂的，僅以陸軍一線作戰部隊機步旅、裝甲旅、航空旅、特戰群為例，需要具備專業知識素養、經驗豐富且生理狀況反應靈敏的年輕力壯軍士官等基層幹部，並非年紀大者。空軍戰機飛行員亦然。

若立委草率修法延長尉級軍官服役年限，往後可能使青壯男女對從軍或報考軍校更加裹足不前。況且若草率修法延長尉級軍官法定役期，使職業軍官把人生最黃金歲月耗在軍中，對當事人來說限齡退役回到民間社會，恐失去職場競爭力，對國家社會來說更是人力資源損失與國防預算人事支出嚴重浪費。長留久用若不能專才專用和搭配出發點良善的教育訓練與升遷獎懲退撫制度，仍無助於提升國軍戰力。

（作者為文字工作者）