自由廣場》大稻埕 1920年代之路

◎ 蔣朝根

每座城市都有自己的前生今世，先人奮鬥發展軌跡，經由時間沉澱，成為城市歷史與文化資產。費城、倫敦、維也納、京都、西安…，都是運用歷史文化創造驚人觀光效益的國際大都市，台北大稻埕也擁有雄厚的資源可仿效。

「一九二○大稻埕自由民主之路」，這條緊扣大稻埕的體驗路線，將造訪台灣新文化運動紀念館、靜修女中、江山樓、春風得意樓、大安醫院…等等十五個重要場景，重現近百年前台灣人民追求自由民主的軌跡。透過路線的指引規劃、八處醒目的裝置藝術標示串連，民眾只需用雙眼、雙腳來尋跡，便將有全新領會。從蔣渭水紀念公園（錦西街）出發走到港町文化講座（貴德街），約二個小時的路程，就能體驗這段民主自由的歷史記憶，歷史就會活現在你的周圍。

清代大稻埕已是全台最具國際色彩的港埠，大稻埕人有容納世界新思潮的胸襟。在日治的一九二○年代，武官總督改為文官總督，知識份子趁機，將義民式武裝抗日，轉型為宣傳現代民主思潮的非武裝抗日，大稻埕因此成為引領全台灣新文化運動的風雲地。

在大稻埕，一九二一年文化啟蒙運動指導團體「台灣文化協會」成立，一九二三年台灣人第一份報紙「台灣民報」發行，一九二六年介紹新文化新思潮的「文化書局」開辦，一九二七年台灣第一個政黨「台灣民眾黨」創立，一九二八年第一個總工會「台灣工友總聯盟」創設，其他如「台北維新會」、「台北青年讀書會」、「台北青年體育會」、「港町文化講座」、「台北讀報」…都以大稻埕為基地，掀起文化、社會、民主、經濟多元的反日本殖民運動。

蔣渭水的大安醫院是當時最重要據點，在此寫下著名的「臨牀講義」開始診治台灣社會；林獻堂在春風得意樓演講民選議會的自治思想；張我軍在台灣民報鼓吹新文學，王敏川等辯士在港町文化講座啟蒙民智…，興盛的新文化、新思想，也促進文學、美術、音樂、戲劇等藝文活動的蓬勃發展。這些珍貴的歷史，都將在民眾雙腳親臨時親身深刻感應，滿心激盪縈迴。

（作者為蔣渭水文化基金會執行長）