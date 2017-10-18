自由廣場》破傷風類毒素缺貨陰謀論

◎ 黃介宏

民眾日常生活當中輕微的外傷，常常會在住家旁的診所求助換藥或是簡單的縫合手術治療。外傷處置當中，最常見而且最基本的需求，就是破傷風類毒素的施打。然而上個月開始，基層診所在向由國家獨家授權特許生產破傷風類毒素的廠商叫貨時，常常受到刁難，只能進貨十支，根本不敷使用。用完要再叫的時候，就說沒貨。

廠商說減量供給，外界臆測可能原因很多，從轉移生產線製造更有利可圖的流感疫苗到中國，甚至可能有意無意要讓基層無破傷風類毒素可打的陰謀論，各類揣測林林總總。

事實只有一個：破傷風類毒素全國只有一家廠商獨家生產。當這家廠商對於基層診所需求的破傷風類毒素疫苗減量供應，會產生甚麼樣的影響？

試想，當基層診所已經處理好簡單的外傷，或是縫合後，醫師兩手一擺，說本院沒有破傷風類毒素，只好寫了轉診單，再讓為了打破傷風類毒素的病患跑一趟大醫院，掛一次號，然後大排長龍的只為了打一針破傷風類毒素。

難怪大醫院急診總是爆滿，能怪民眾第一時間總是想要往大醫院跑嗎？連個簡單的破傷風類毒素，基層診所最基本的需求都無法滿足，奢談分級轉診，真的很烏托邦！還談壯大基層醫療，真的很搞笑！

我們是否該省思一下，破傷風類毒素既然是國家授權獨家生產的，理應無限量供應所有醫療院所。無論任何理由，如果無法滿足這樣的需求，是否該好好檢討，這種獨家授權生產壟斷是不是不合理？

都已經改朝換代了那麼久了，這種壟斷生產人民需要的疫苗或是類毒素的政策，是否該好好檢討一下了？

（作者為骨科／外科醫師，大台中診所協會理事）