自由廣場》台灣還要軍隊姓黨？

◎ 林修正

因「榮民榮眷基金會」董事長由藍轉綠，江啟臣質問退輔會主委李翔宙，「是為了進民進黨政府工作，放棄國民黨籍？」江啟臣要問這個問題，可以進一步問他的國民黨，以李翔宙那種年紀的人當兵，若不是國民黨黨員，能升到將官嗎？更不用說升任要職。國民黨以這種黨派論升遷，才應該鳴鼓攻之！

以求官來羞辱人，江啟臣或許應該先問問自己吧？江啟臣上次希望國民黨強力支持他當選立委，不就出現他那位綠軍重量級政論家叔叔江春男（司馬文武），被強迫和當時選總統的馬英九見面，替馬英九造勢。這不是求官？

但這也不是特例，江宜樺也有當官與恢復入國民黨的問題，江啟臣應該去問他以前的長官，是不是為求官而恢復黨籍？

不過這「龜笑鱉無尾」僅是私事，重點是強迫參加國民黨的違憲違法問題。只要問現在五十五歲以上軍警人員，他們入校後，有沒有被強迫或半強迫加入國民黨？而學校、教官這種拉人入黨的行為，當然有國民黨體系在後面操作。

軍警這樣，老師依然。當年讀師專的人，也是被教官這樣拉入國民黨。不僅如此，很多高中教官，都公然在學校內拉學生入黨。

這種集體違憲違法的行為才是問題！

（作者為中州科技大學副教授）

◎ 吳栢勳

戒嚴時代上了高中，教官慫恿逼迫同學集體加入國民黨，記憶猶新。進入公職體系服務，如果不入黨，升遷簽報在人二室政風體系的忠貞考核就被卡死。所以那時代的公務人員，真的每位都是為了升官入黨，不是退黨。政黨輪替，人才入閣為國服務，停止黨權或退黨，凸顯台灣的民主價值。

退輔會轉投資事業群最為詬病者，即是肥貓高官轉任，李主委上任後大力改革轉投資事業高階經理人遴選機制，選派專業人才不只侷限於退役軍官、榮民，亦包含民間人士，訂定逐年評鑑高階幹部的營運績效，和未達標準的汰除制度。

立委背後暗藏的玄機，是純然吾黨所宗，黨同伐異，還是因為李主委不再徇私，官官相護退輔會事業群的官位分贓，質詢圖窮匕現，另有標的放矢羞辱，明眼人應可看出。

（作者從事電信業）