自由廣場》被香港青年噓爆的國歌

◎ 葛雋

這些年來，香港每次有國際球賽，只要一播那支中國國歌，年輕人都會發出噓聲，都會故意背對球場，都會高高地豎起中指。儘管國際足聯亞洲足協一再對香港足球總會罰款懲處，儘管權貴人物對球迷一再語帶恐嚇，但香港的青年人就是我行我素不為所動。隨著日後所謂「國歌法」的降臨，相信此類行為發生的次數只會越來越頻繁，反抗的幅度也只會越來越加大。

當局有沒有想過對策和良方？可以斷言一定沒有。因為特首林鄭月娥清楚知道自己只是一個妹仔傀儡，任何可以解決的辦法或措施，只會引來北大人的質疑和不滿，而且注定無效，並以失敗告終。

責成足總以後每次搞國際比賽取消播放國歌的儀式？斷然不可。北京一定會說，林鄭你膽大包天，竟敢無視我堂堂中國的國家主權！

向國際足聯申請香港從此閉門作賽，不再讓球迷入場觀戰？當然不行。中共官員會一臉鐵青地說，林鄭你這特首怎麼做的？迎難而下，讓全世界人看香港和中國的笑話？

政府橫下一條心，乾脆撕破笑臉大開殺戒瘋狂抓人，以此增強阻嚇力？對不起，警方和法庭肯定會疲於奔命：播國歌時有人咳嗽抓不抓？有人伸懶腰打呵欠怎麼辦？有人抽噎，有人飽嗝，有人放響屁，又如何處理？到時中南海一樣質疑你林鄭的辦事能力：為什麼姑息那些對國歌不敬的行為？

從此以後任何地方任何時間只要一播那支歌，只要有香港人只要能引起社會關注，我們的年輕人一定會用創意的鄙視行動來對付那支歌那面旗。

這是香港人心中的一團火，一團永遠無法撲滅的熊熊怒火。

（作者為香港退休作家）

冰淇淋與國慶

◎ 張經偉

國家主權問題可謂是當代台灣的最大政治問題，然而當政者或出於戀棧、或出於安穩考量，多傾向將這個大問題長期擱置。與此相隨，乃是號稱「國慶」的日子，總是年年上演或大或小的政治爭論：主政者是否開口唱頌「吾黨所宗」、主講台上放置了多少青天白日滿地紅的圖徽、急獨與紅統殊途同歸地在街頭與警方對峙……

筆者斗膽斷言，多數民眾對於上述的政治紛爭應該是感到不必要的，否則雙十連假被擠爆的應該就不是各大遊樂場所，而是凱達格蘭大道了。這也是可以理解的：誰會希望陷入一些乍看之下與自己日常生活關係不大的爭吵，讓自己身心俱疲、友情破裂？

筆者平民百姓一人，只希望透過此管道，與各位分享觀點：既然眼下台灣的國家主權問題懸而難解，但這個法定的「雙十國慶」卻又每年走來，何不嘗試稍稍改變「國慶」的定義？把它從「國家之慶」轉化為「舉國歡慶」？

回到歷史的時空之中。西元1911年的雙十，中國發生一系列武力革命，終使清帝遜位、中國第一共和的五色國旗飄揚。與此同時，正處於日本帝國治下的台灣，首次有冰淇淋這種新潮的西點引入。兩件事情看似不相干，但都給當時許多台灣民眾，注入一股強烈的「歡喜感」：台灣作為熱帶島嶼，香甜冰涼的冰淇淋，想必很受眾人喜歡，因而出現「第一賣冰、第二看醫生」之民間俗諺。至於武昌起義，不應忽視的是，當時許多台灣民眾，確實受之鼓舞。因而燃起許多仿效辛亥革命的武裝抗日行動，例如苗栗事件。直到余清芳的起義信眾們，發現自己期待的中華民國大總統袁世凱並未出兵支援、身上綁的符咒也擋不住日本軍警的槍子時，這股「武昌市對台灣州之鼓舞」才宣告落幕。

因此，何不將往後的「雙十國慶」作為用來重溫當時台灣民眾喜悅感之日？與其聚焦在誰的國歌是否有開口唱，不如嘗試推廣促銷所有人都可以開心開口吃的冰淇淋活動？國旗爭議多，冰淇淋誰會討厭？在府院諸位真的解決國家主權問題之前，至少讓民眾把這一天國慶當成多一個放假、休息、促銷、歡愉之日。

節日的內涵不是永恆不變，如果並非基督教國家的台灣，可以把耶誕節變成一個歡聚日，那中華民國國慶日，內化為台灣民眾舉國歡慶日，相信也不是難事。

（作者為國立清華大學歷史所碩士，高雄市民）