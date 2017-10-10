自由廣場》求助的南蒙古 絕食的香港人

◎ 陳禹瑄

香港一位社運人士在這禮拜來台進行絕食，就為了告訴台灣人：「不要相信中國，以及中國對台灣的統戰和滲透」。這舉動讓我慚愧，尤其當這位香港人提到李明哲時，我們應捫心自問，有很關心香港獨立和民主進程嗎？

無獨有偶，這兩天，南蒙獨立運動人士秘密傳訊到台灣，希望可以在台灣建立發聲平台。台灣要懂得如何透過這些獨立勢力，一方面作為「逆統戰」的手段，一方面真心支持對方的自決、人權、民主。就像印度在一九五○年代末期收留達賴喇嘛以及提供流亡政府所在地，台灣理所當然也應如此，這不是什麼利用或籌碼問題，因為當今天你成為對方獨立和民主運動的一個基地時，在國際，在民間，對方也會將台灣視為真正亞洲民主的模範生。

我記得大約一個多禮拜前，跟香港獨立政黨香港民族黨接觸會談，他說他們的立場支持台灣獨立和香港獨立，但更重要的是，台灣目前實質上不在中國統治之下，其實可扮演更多的角色，像印度就是收留了達賴喇嘛以及西藏流亡政府和藏青會。台灣也應該如此。目前南蒙古以及香港對於台灣都有所期望，我們當然也要把握機會加強逆統戰的力道。

我從不認同所謂透過交流可以改變中國的說法。綜觀歷史，大英帝國和德意志第三帝國到開戰前也交流頻繁，德意志帝國被英國的民主感動了嗎？何況一個專制千年、以「天朝」自詡的中華帝國。馬英九交流了八年，中國還不是越來越囂張，甚至藉由交流搞統戰。所以，逆統戰的觀念要大於交流促變，要廣結港藏疆蒙獨立運動，以及西太平洋諸國，包含印度和越南等等國家。

也請中華民國不要再固守那個所謂「固有疆域」，要用彼此都是中國眼裡的異類，都是有異質性，尊重差異的角度來看待港藏疆蒙獨立人士，也多關心他們的處境，構築強大的逆統戰聯合陣線，有效反制中國的併吞野心。

（作者為台聯政策部副主任兼東南亞南亞知識組組長）