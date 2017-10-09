自由廣場》這部外來憲法值得再修嗎？

◎ 范姜提昂

修憲之門已經被阻斷！因為修憲門檻超高，即使國會通過修憲案，也過不了公民複決。去年大選若同時舉辦修憲複決，要比小英得票數多兩百五十萬票才算通過，可能嗎？詳情請搜尋拙文標題：「歷次大選數據證明修憲根本是個屁！」

因此，當小英拋出「憲改」議題後，民進黨竟能火速完成修憲連署，教人瞠目結舌！難道民進黨從未針對「公民複決」做過評估？或許目前為止，最後一次修憲是由任務型國大複決，沒有經驗，所以毫無警覺？

降低修憲門檻，是兩年前頗具共識的修憲目標。問題是，必須國會通過「降低修憲門檻」修憲案，再交付公民複決，才可能降低；而公民複決根本不可能通過！先有雞還是先有蛋？

筆者曾經援引歐陸法系「人民保留」理論，以國民主權高於一切為由，建議針對「憲法窒息憲法」的困境制定「公投特別法」行使國民主權「越過」憲法，直接降低修憲門檻，以解決兩難。但一年來再深思，即使這個主張獲得共識，並如願降低修憲門檻，問題的核心才真正開始！這部南京版憲法值得再修嗎？好比拼裝車毛病百出，是大費周章一修再修，還是乾脆換新車划算？

同為外來憲法，日本憲法乃二戰後，美軍律師所擬，麥帥批准後實施。日本人知道這個真相後，舉國譁然！但至今一字未改，因為麥帥沒有強推美制，而是採用同為君主立憲的英國體制設計，日本人也發現相對於明治憲法，較為進步。

南京版憲法則反是！蔣介石下令遵照孫文「建國大綱」設計體制，而建國大綱撰寫於一九二四年四月，重點是前一年一月，孫文宣布聯俄容共，共產國際的金援、武器源源不絕，還協助建立黃埔軍校，讓孫文嘗到蘇維埃甜頭。

於是，建國大綱充滿蘇維埃（人民代表會議）氣味，包括選舉、罷免、創制、複決四權，由等同「中國人大」的國民大會間接行使；至於為何獨獨我國國會議員稱為立法委員？因為依據孫文理論，國民大會是政權機關，而立法院是國大底下的治權機關之一，立委則是受國大「委託」立法的專家，所以叫委員。

也因此，起初國民黨主張立委由國大間接選舉產生。一葉知秋，別再修了！全面翻修不如重起大樓。制憲！別無選擇。

（作者為資深電子媒體工作者）