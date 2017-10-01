自由廣場》中國更怕戰爭

◎ 葉勝霖

賴清德院長在立法院接受質詢時，說出自己的政治傾向︰「我是個務實的台獨政治工作者，台灣是個主權獨立的國家，他的名字是中華民國」後，引發國台辦發言人怒氣沖沖地說出「台灣不是一個國家，永遠不會是一個國家」的激烈魯莽言詞來回應，在國內則獲得多數人稱讚其為人坦誠、率直，敢講出心中的話。

賴揆此舉在立院也引起部分在野黨人士的錯愕、不知所措，但又找不出強而有力的反擊支撐點而略顯無奈。這句話的重點是談到台獨兩字，接著又與中華民國做連結，實在很難加以駁斥。

賴揆一席話也在各政論節目捲起千堆雪，偏向綠營的節目大肆表彰其勇氣可嘉，偏藍節目則批評其言詞踩了紅線，將會引起中共不滿，將台灣推向戰爭邊緣等恐共、媚共之言論而大加撻伐，形成有趣對照。

在台灣，任何黨派、人民都不喜歡爆發戰爭，尤其中國更害怕引起戰爭，理由有三：

其一，若戰敗將導致政權土崩瓦解，代價太高，不能不慎。

其二，內部權鬥暗潮洶湧，加上外部如俄羅斯、印度、美日韓軍事同盟等環伺周邊虎視眈眈，伺機而起介入戰爭之風險過高。

其三，中共權貴階層貪腐嚴重，為保生命、財產安全，將四處潛逃，樹倒猢猻散。

總括一句話，台灣內部要持續深化民主精神，團結一致就不必擔心被分化、挑撥離間，將可保國家安全。

（作者業商，基隆市民）