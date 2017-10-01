自由廣場》弔詭的台灣空域政治學

◎ 施雅軒

中國中央電視台節目「榜樣」，九月二十八日報導解放軍轟-6K駕駛的故事，節目中揭露，在二○一五年三月三十日飛越巴士海峽時，遭到兩架不明飛機攔截。其實從地理位置就可以知道，能執行此攔截任務只有我國空軍，為了執行維護台灣空域的反制行為。

然而依節目所言，我國空軍的行動相當不友善：「在那晃機翼，給你看他的導彈，…最近時僅十多米。」但事情發生於二○一五年，正值馬政府當家，為何空軍會有如此秀肌肉挑釁的動作？實在不合乎當時的台海政治氛圍。唯一能解釋的，就是解放軍飛行路線接近難以容忍的空域範圍，迫使我國空軍逼近驅離。

假如再與讀者分享兩件歷史新聞，會讓這一個報導的解讀更為完整，那就是隔天（三月三十一日）台灣申請加入亞投行，以及接著四月一日美軍F-18迫降台南機場。這連續三天所發生的事情，假如是有關聯的，那將是解放軍藉由壓迫台灣空域，逼迫馬政府在亞投行議題表態，而美軍也透過空域迫降傳達不滿的訊息，美、中兩國紛紛透過台灣空域進行角力。然而更值得關注的是，時值中國十九大召開前二十日，為何需要重提這個兩年多前的故事呢？

也許片中解放軍主角的自白，可以提供某些想像，面對我國空軍的威脅，「我們都是滿腔熱血的，沒有人會感到害怕，不是說你在我面前晃晃、亮亮肌肉，你就可以嚇到我的，我該怎麼飛還怎麼飛」，使得這場台灣空域政治學的展演，誰是施壓者？誰是受壓者？主客易位完全混淆，成為東亞政治弔詭之處。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）