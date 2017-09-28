自由廣場》政治暴力 犯罪組織

◎ 王伯仁

此次「中國新歌聲」在台大校園演唱會，發生「統促黨」成員數人持械毆打台大學生案，內政部長葉俊榮表示警察機關絕不容忍，將以「三打掃黑」政策，把不法暴力集團「連根刨起」。葉俊榮這個宣示是把對了脈，也開了藥方，但這個藥方是傳統「治標不治本」的，要治本的話，就要聯合檢察署、法院動用「組織犯罪防制條例」方可有效。

過去「疾風集團」、「統一促進黨」、「愛國同心會」等假愛國之名、行政治暴力之實，罄竹難書，揆其實質結構及作為，完全符合今年剛修正的「組織犯罪防制條例」，是集團性有計畫暴力犯罪，而不是個人突發性毆擊行為。其中近期以「白狼」之子多次現身現場，大有發起、主持、指揮之嫌；而相關徒眾並非烏合之眾，彼此間有緊密的意思聯絡，且均以「政治事件」為標的，非一般治安事件為錢、色、氣而發生。

過去台灣「掃黑」始於「一清專案」，首犯即是到美國暗殺江南的竹聯幫主陳啟禮和幫眾吳敦、張安樂等，其他幫派份子其實都是「陪客」；一清之後也有陸續掃黑，但直白地說，越掃越黑，尤其加入中國政治因素以後，更形複雜。惡跡昭彰的黑社會份子可以通緝潛逃十多年，風光返國後，過個堂，不起訴處分，組起政黨公然為敵人統戰馬前卒，動輒對民眾暴力相向，把西門町插紅旗赤化為天安門廣場，侵門踏戶，還真的像老共已登陸台灣執政了。

「物必腐而蟲生」，政府主事者如怕事鄉愿，土匪騎到頭上拉屎也是正常的。以前的馬政府不用講，蔡英文執政也是一副軟弱，像首善之區柯Ｐ「嚴辦」之聲，講到後來變成放羊的孩子，林全也莫可奈何。葉俊榮當內政部長一年多了，今天才「猛醒」過來？與其說重話，不如看結果，唯一根本之道，就是將有組織的政治暴力犯視為「犯罪組織」，才是治本之道，否則還是風聲一過，不了了之。

（作者為台中市民）