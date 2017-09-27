自由廣場》賴清德，我向你道歉！

◎ 林文德

看見電視上賴清德答詢時，清楚明白、毫不猶疑地說出：「我是一個主張台灣獨立的政治工作者。」心裡百感交集！

猶記得賴清德今年六月初在台南市議會說出「親中愛台」四個字的時候，我簡直不敢相信，這樣一個敢在中國談起台灣獨立話題的賴清德，竟然「親中」起來！

之後，他不但沒有改口，還持續辯解。每看一次，就憤怒一次。一個當年街頭戰友LINE我說，「媽的，搞了十幾年，還真的被民進黨騙了！被蔡英文的維持現狀騙，現在連賴清德也在親中愛台！真是個爛黨！一堆爛咖！」

我只回了一個字︰「幹！」

還能說甚麼？台獨是吸票機，誰敢講誰就有票；然後青雲直上，官做大了，就不再台獨了，現在甚至變親中了，才不會被媒體修理，才不會被老共抵制，還台獨個屁！

之後賴清德新聞一堆，甚麼台北市長、新北市長、行政院長，都是些政治位置的消息。我根本懶得看！一個騙子，就算他當了總統，還是騙子。

他當了行政院長之後，我一樣無感。隨便你去親中愛台！一個沒格的傢伙，官越大，騙越大，你家的事！「民進黨」三個字對我來說，已經等於「金光黨」了！

沒想到，真的沒想到，賴清德成為台灣有史以來第一個在國會殿堂公開宣稱「我主張台灣獨立」的行政院長！沒想到，台灣竟然還有這樣的政治家。

I’m sorry! 我心裡念著，向賴清德道歉。

賴院長，只要你繼續堅持台獨，這次，我願意相信，「親中」和台獨可以並行不悖！

最後，我要說：賴清德，你，是正港ㄟ男子漢！

（作者為NGO工作者，新北市民）

◎ 岳日明

賴清德週二首度接受立委質詢，他在答覆藍委質詢時表示：「我是個主張台灣獨立的政治工作者，我曾經在台南市議會講過，不論擔任哪一個職務都不會改變。」直搗台灣政治人物的禁忌──國家定位，也就是公開主張台灣獨立。在賴的領航下，預計將出現兩個效應：

一、既然最高行政首長都公開主張台獨，將鼓勵更多「愛你台獨口難開」的國人勇於公開主張獨立建國的意志。賴也將吸納並成為年輕「天然獨」及傳統「老台獨」合流的獨立建國核心人物。

二、數年前，支持柯文哲登上台北市長寶座的天然獨及白色力量，在柯急速傾藍染紅，前述選民不知所措之際，賴適時出現台北，將悉數轉向並投入支持賴院長的行列。

（作者為國際行銷講師，台北市民）