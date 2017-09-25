鏗鏘集》民進黨基層沒事找事

國民黨輸瘋了，失去章法，亂成一團，並非意外；民進黨贏瘋了，基層卻沒事找事，打莫名其妙的性騷擾官司，搞赦扁聯盟，把阿扁再抬出來讓人惡夢重溫，那真是可嘆。

赦扁聯盟串聯地方議會及縣市長，來勢洶洶，要求蔡英文行使總統特權特赦陳水扁，他們祭出「人情義理」拉人連署，表明後果「全黨共同承擔」，顯得頗有義氣，卻突出自亂陣腳的衝動。

扁案法律程序沒有走完，可能比特赦更能恢復阿扁清白的方式尚未探討，卻選擇最省事的特赦，要求蔡英文與全黨不顧一切，承擔阿扁個人在海外匿藏鉅額金錢的腐敗污點。坦白說，這缺少正當性。特赦只會加深污點，不能消除污點。

民進黨大咖陳明文，在廟會的人群中，左手叉腰，右手放在嘉義縣長張花冠右肩，面無表情的說話，卻被張花冠提告「性騷擾」，因為她「覺得不舒服，不被尊重」，那真是超乎常人的想像。

陳明文的「架勢」更像在吵架，並非鹹豬手，跟「性」無關，頂多是舉止「不當」，屬於「失禮、道歉」之類的事。混政治的老江湖，連這種事都不能解決，要打起官司，怕是吃飽了太閒。

美國性騷擾官司都是上司利用職權，對下屬揩油，開黃腔，搞薇閣。「花貓」柯林頓曾被州政府職員瓊絲告過性騷擾；福斯電視公司董事長艾爾、名主持人歐瑞利和黑人諧星克勞斯貝，最近都吃上這種官司。

但是，老男老女既不相互隸屬，被告也不像在公然開黃腔挑逗，這種官司如果可以叫「性騷擾」，那立法院諸公諸婆，曾在主席台前抱腰，捏（或勾）脖子，抓褲子的兩黨善男信女，恐怕都有吃性騷擾官司的危險！

（作者王景弘，資深新聞工作者）