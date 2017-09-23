自由廣場》潘文言文忠？

◎ 白話

日前教育部課綱審查委員會開會，討論高中國文課綱文言文比例的修正案。幾個調降文言文比例的修正案，支持票數都比反對高，只因該會自訂的議事規則要求修正案要過半數才成案，所以最後都以不成案處理。

這陣子，社會上對於這個問題的討論，除了保守的中文學者堅持文言文比例不能調降外，其餘進步的中文學者與教師、台灣文學界、大部分的知識界，以及兩個大報的輿論，都同意高中國文課本（並加上基本教材）的比例太高了，應該調降（但沒有人主張全部廢除文言文），理由正當而充分，不必在這裡贅述。執政黨和教育部長如果沒有接收到這樣的訊息，就是對不起這些支持進步主張的國人、對不起全國的學子。

結果明顯地，在修正案的討論中，教育部為了維持表面上的中立，共四十五人出席，該部任命的十二位課審會代表，完全沒有投票支持修正案。實質結果就是修正案不過半，教育部成了消滅修正案的劊子手，最後支持文言文比例超高的保守原案。

教育部或許是要尊重課綱擬定委員，但有兩點必須考慮︰第一，這次審查的高中國文課綱，是馬政府任命的課綱委員所提出，當初就受到知識界與輿論文言文比例太高的質疑；現在政黨輪替，課審會重組，正應該利用審查的機會落實主流意見。教育部的課審會代表多達十二位，對修正案過半與否掌生殺大權，應選擇理念正確的提案支持。表面上維持中立不投票，並不是中立，而是支持了保守的舊案。

大多數關心此案的國人、知識界及向來關心教育文化的民進黨管碧玲等立法委員，都對課審會的投票結果心寒，對於民進黨的教育部長及其代表不支持進步的提案，感到萬分痛心。潘部長上任之後，還繼續重用兩年前為爭議課綱辯護的林騰蛟次長，就已令人質疑他的判斷。日前課審大會由潘部長主持，針對社會高度關注的課綱提案，竟帶領教育部代表，表面中立卻實質支持保守課綱。

令人失望的投票結果，我們覺得潘部長要負完全的責任。賴清德院長，您覺得呢？

（作者為研究人員）