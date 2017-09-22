自由廣場》柯文哲與時代力量

◎ 陳茂雄

世大運之後，柯文哲的民調將綠營政治明星遠遠拋在後面，近日他與民進黨的關係又相當緊張，雙方可能分道揚鑣。台灣民意基金會董事長游盈隆受訪時形容，柯若投入二○二○的總統大選，可能成為「宋楚瑜第二」；後來擔心大家誤解他的意思，因而在臉書澄清，他所說的「宋楚瑜第二」是指參選氣勢，不是指敗選。

二○○○年綠營氣勢遠不如藍營，中國國民黨雖然分裂，民進黨還是占不到便宜，若不是興票案，宋楚瑜穩登上九五之尊。今日中國國民黨的氣勢並沒有比當年的民進黨高，因而有人認為綠營有分裂的本錢。而目前綠營民調是柯文哲居冠，游盈隆才認定柯文哲有當年宋楚瑜的氣勢。

選總統是要看政治版圖，不是民調，否則連江縣長搭配花蓮縣長就可登上總統寶座。當年宋楚瑜氣勢之所以極盛，是因為他有三項特點：第一，他在省長任內，以公家資源綁樁，中國國民黨的樁腳大部分變成宋家軍。第二，所有與宋楚瑜接觸過的人，都覺得宋楚瑜是自己的好朋友。第三，宋楚瑜凝聚了統派意識形態的選票。

由上述三項特點就可以確定，柯文哲不可能變成「宋楚瑜第二」，若要變成「宋楚瑜第二」，就要改變自己。有關第二點，需要找專家來訓練自己，第一及第三點只能依賴政黨來建立。事實上，在台灣的總統選舉，無黨籍人士連連署這一關都很難通過，就算通過了連署，也不可能當選。顯然，柯文哲要登上九五之尊，必須有政黨奧援。

可以推薦總統候選人的政黨，只有時代力量可能與柯文哲結盟，剛好時代力量也有那份豪氣，要取代中國國民黨成為台灣第二大黨。事實上，時代力量有可能成為第三或第一大黨，就是不可能成為第二大黨，因為無論時力再怎麼奮鬥，只能在綠營擴展政治版圖，不可能獲得藍營的選票，所以中國國民黨就算不能躍居第一，也穩居第二。

柯文哲缺乏政治版圖，時代力量缺乏政治明星，雙方結盟正是互補，在台灣政壇確定坐三望一，只是柯文哲還要補修「人緣」方面的學分，他實在得罪太多人了。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）