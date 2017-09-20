自由廣場》CHECK市長的支票

◎ 黃惟冰

民進黨跟柯文哲是否會繼續攜手並進，還是分道揚鑣，成為熱門議題，而且可以預見，相關討論必將持續出現。然而，政治上的合縱連橫是一回事，但柯文哲身為台北市長，最該被檢驗的，還是市政方面的表現。

首先，在柯文哲所有政見中，預算規模最大，又最常被提及的，當屬四年內要完成兩萬戶公共住宅。不過，根據台北市都市發展局官網「公共住宅計畫」專區，截至今年九月，「已完工」跟「施工中」的公共住宅只有三四四○戶。此外，「已完工」的兩個基地，開工日期也都先於柯的任期。換言之，三十三個月過去，平日快人快語的柯，蓋公宅的速度卻一點也不快，上任至今，連一戶從發包到完工的公共住宅，都還付之闕如。

其次，內湖的交通問題，長期是台北城市發展的一大瓶頸。對此，柯文哲不是沒有誇下海口，也曾研議捷運文湖線的「早鳥優惠票價」、「加掛車廂」、興建橫跨信義區與內湖區的輕軌，以及在上下班時段針對進出內湖的道路進行「高乘載」管制等措施。只是，說易行難，柯的嘴巴，終究沒能改善內湖的塞車之苦。

再者，過去四十五年來，社子島一直是台北市發展最為落後的地區。柯文哲曾在二○一五年十一月二十七號夜宿社子島，當時更在臉書發文表示，「社子島禁建四十五年，是政府對不起人民」；又說，「盼更多的溝通，加速推動社子島的開發計畫，讓改變成真」。只是，過了一年八個月之後，在今年七月，不要說社子島的補償安置計畫尚未確定，就連在面對居民的不安與不滿時，柯也一改之前苦民所苦的態度，反批居民不要想要一夕致富，「沒那麼好康」。

事實上，其餘諸如松山機場的遷移抉擇、南機場公辦都更的實質進度、南港瓶蓋工廠與嘉禾新村等文化資產的保護及利用，台北市還有很多「族繁不及備載」的市政問題，值得深入探討。它們在表面上，或許都不及政治口水的引人注目，但實際上，卻深刻影響著數以萬計台北市民的日常生活。市長夠不夠資格連任，還有比市政成績更該檢驗的嗎？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）