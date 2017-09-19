自由廣場》台灣海邊的雪

◎ 蔡緯賢

台灣的西南海岸有雪花？是的，遠看確實是像白白的雪花，但近看則是一顆顆或大或小的保麗龍碎片，浪漫的場景都變成傷心畫面。

保麗龍，我們海邊的人對它有個暱稱：「策」，是這個音沒錯，我從小就是跟著村裡的大人們，叫這種白色的東西為「策」，怎麼寫？怎麼來的名字？我還不曉得。

海裡的蚵棚主要分兩種，一種是插竿在淺灘上，然後將綁好蚵殼的尼龍線橫掛其中的固定式蚵棚。另一種是浮棚，以竹子為骨架，夾住大量的保麗龍以浮在水面上，然後將帶蚵殼的尼龍線直掛在竹架上，長大後的蚵仔連殼頗具重量，所以保麗龍要夠多，才能提供足夠的浮力。而保麗龍便宜且永遠具有浮力，壞處是會破裂成小小的碎片，雖然空心浮筒也具有浮力，不過一旦破裂進水，那也就沒路用了。

蚵仔是嘴巴小到看不見的濾食性動物，不管是破碎的保麗龍，或是其他海洋塑膠微粒，都進不了蚵仔的肚子，所以海洋裡的垃圾無法引起蚵民的危機感，改用替代保麗龍的方式又會增加成本。

我家世世代代為蚵民，深知養蚵仔之辛苦，為了配合潮汐，經常需要半夜出海，在海裡又通常是烈日曝曬的環境。有時一個颱風襲來，整個浮棚都消失在茫茫大海。要讓蚵民自願提高養殖成本棄用保麗龍，這是無可能的代誌。

所以，適當的做法是請相關單位宣導友善養殖，對於願意提高成本棄用保麗龍的蚵民給予標章，而消費者也要願意花比較多一點的錢，選購具有友善養殖標章的蚵仔。這才是消費者、蚵民和環境保護三贏的方法。

（作者為蚵民子弟、小兒科醫師）