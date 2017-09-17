自由廣場》別讓海巡成為北洋水師第二

◎ 張豐麟

報載行政院通過海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，四千噸級的海巡艦計畫列為最優先，將超越海巡署現有的三千噸級海巡艦，成為我國最大型海巡艦艇，明年招標，委由國內船廠建造新艦，以響應蔡英文政府國艦國造的政策，經費一一七．四億元。

目前海巡署的宜蘭艦（CG128）及高雄艦（CG129）噸位已達三千七百噸，甚至大於海軍的拉法葉飛彈巡防艦（三千兩百噸），是否有必要新建四千噸級海巡艦，實在值得商榷。況且四千噸對比周邊國家而言，仍算是非常孱弱，日本海巡艦艇達到七千五百噸，而韓國海巡艦艇達到六千噸，中國海巡艦艇達上萬噸。且觀諸歷史，以甲午戰爭的黃海戰役為例，當時清朝擁有定遠及威遠兩艘近七千五百噸的巨艦，而日本僅有吉野一艘四千噸戰艦，其餘均為三千噸以下。海戰開始不到三小時，日本憑藉艦艇速度較快且靈活、機動，完敗北洋水師，定遠及威遠均遭擊毀長眠於海床。

現代海洋戰略重視的是三度立體空間與速度管理。海洋大國依靠優勢空中武力拒敵於千里之外，如美國在伊拉克與敘利亞戰爭中仰仗絕對的空優，讓敵對的海上兵力無法越雷池一步。是以近年南海爭端一起，周遭各國均立刻建立行動速度較快的空中巡邏機隊，將海洋戰略能力推向三度空間立體化，此趨勢是不可逆的潮流。

目前與台灣情勢較為緊張的越南，已採購六架海洋巡邏機（歐洲製C-212 MPA及美洲製DHC-6海獺式），且於二○一五年交機完畢。菲律賓則是由日本自二○一六年起無償提供五架TC90海洋巡邏機，用於監控南海海域，遑論日本海上保安廳更有逾七十架的海洋巡邏機隊。相較之下，台灣迄今的海洋巡邏機數量為零，卻於二○一七年要砸下一一七億經費籌建四艘四千噸級的海巡艦，邏輯費解。

目前海巡署無論從台灣本島何處趕往南海島嶼，均要耗時二至三天；而周遭聲稱擁有南海主權的國家，均有海洋巡邏機可在二至三小時抵達現場。未見行政院及時督促海巡署儘速建立航空投射兵力，卻虛擲上百億民脂民膏建造新艦。請自稱是要做實事的賴院長勿讓台灣海巡署成為「北洋水師第二」！

（作者為國立台灣海洋大學航運管理所碩士生、公務員；論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）