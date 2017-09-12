自由廣場》幹嘛逼我們高中生討厭中文！

◎ 黃柏翔

文白之爭，正反兩方都提出了數種觀點試圖說服對方，其實這些觀點皆反映出自己對於中文教育的想像，支持文言文的一方常會提出一種論點，「文言文是種藝術，我們應該欣賞它」。不過，在探討文白之爭前，首先得談談何謂國民教育。根據高級中等教育法，高中教育應是為了「陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎」，國民教育應是協助學生得到進行學術研究或學習專業技術的基礎。但就中文而言，我們並不太學我們真正使用的「中文」，反而花大把時間學習少有機會使用的文言文。或許，文言文在教授們的說法上符合陶冶青年身心的條件，也確實是一門文字的藝術；事實上，大多數學生卻不認為自己被文言文陶冶，而是荼毒。

之所以說是荼毒，並非筆者個人討厭文言文，而是在現今升學主義至上的環境中，許多學生都是因為必須背誦考完即忘的「國學常識」而厭惡文言文，進而厭惡中文科。在高中三年總共約七十篇課文中，還是有些作品分別受到學生喜愛，在茫茫文海中打動學生的心，卻常常得因趕進度而草草帶過，老師只得顧著上形音義，而無法和同學討論真正引人入勝的作品內涵。

因此，在此提出一個想像，一個兼顧中文工具性及文學性價值的想像。試想有一天，我們能夠自由地選課，必修課教導我們中文運用或文章解讀這些實用的課程，讓每個人在畢業之際，都能良好地表達想法，並完整理解他人的意見。而選修可從儒法墨道等九流十家中選擇自己感興趣的思想體系，選己所愛、思己所選，不再「獨尊儒術」。中文課程便可是真正陶冶性情、啟發心智的，亦可帶給學生民主社會中可貴的溝通與發聲能力，只要我們清楚知道自己需要怎麼樣的中文課綱，並以這樣的想像為目標前進。

這樣的想像並非空談，目前包括武陵高中等校，都正配合教育部試辦選課，為高中職選課的目標累積經驗。儘管已確定文言文比例維持現狀，我們仍期待在不遠的將來，能與理想的語文教育貼近一些。

（作者為高雄十七８社社員）