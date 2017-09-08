自由廣場》中華台北的深層心理機制

◎ 高志仁

台北世大運吉祥物形象取自台灣最具代表性的本土圖騰動物黑熊，開閉幕典禮表演節目更充滿台灣意象；然而，入場管制風聲鶴唳，對台灣意象的旗幟和標語極不友善，連帶使得觀眾席產生心理隔閡，警民對峙場面出現時，甚至會大叫持台灣意象者「滾出去」，這讓柯文哲市長在近日電視專訪揶揄說：「你搞到旁邊民眾都反感，那你自己有問題耶。」

柯市長沉醉於世大運一片叫好的喜悅中，對賽事期間台灣旗違禁品事件的不在乎和唬弄心態，在上述專訪表露無遺，先是不承認有設限：「我們沒有去搶什麼台獨旗子，有哪一個人說被強制沒收的？」接著立刻自己腦補：「我相信他一定不是拿旗子被趕，一定是在那裡大喊大叫被取締。」主持人追問：「這個人有叫囂大聲喊是不是？」柯回答：「我不曉得，但是我猜啦！」

誠如參與此次台灣旗運動者所說的：你不來弄我，為什麼我要大喊大叫。如果觀眾席上滿場的青天白日中華車輪旗被限制進場，難道不會喊叫得更威更大聲？這表面上講是遵循國際奧會規範，其實是遵循長久以來中華台北的深層心理機制，表演場裡的台灣意象是受到鼓勵褒揚的，華麗豐美的台灣意象演出是增益於我中華文化光彩的；然而，表演場外觀看的中華眼光，是隨時可以訓令台灣意象退場的。於是，台上眾神護台灣，台下憲警禁台灣；台灣內容，中華開關。

從台灣主流文化大勢來看，世大運台上台下對台灣意象大小眼的巨大落差，再次彰顯由於中華台北的掠奪與挪用，「台灣」擁有固著的次文化地位而難以上升為主流形象。台灣旗運動並非單一議題抗議，而是高階的國族或民族訴求，然而柯市長卻也同樣侈言民族，受訪表示世大運提升了年輕人的民族自信心，卻一貫唬弄不明說是指中華民族或是台灣民族？抑或中華台北民族？難道「年輕人」已自成民族了嗎？

（作者為「一中不合作」部落格版主；http://kotsijin.blogspot.tw/）