自由廣場》為何好的政策未必加分？

◎ 陳茂雄

民主國家人民就是國家的主人，依循主流民意訂定政策是正確的，只是有時候主流民意卻會使執政者受創，所以需要有政治手段來補足，這一點是蔡政府最欠缺的。例如同性婚姻問題，依據民調數據，贊成者比反對的多，而多數人則沒有意見，依照主流民意及人權觀念，婚姻平權是正確的政策，可是站在政治層次上，它卻使執政者嚴重受創，因贊成同性婚姻者並非當事人，他們只是贊成，不是堅持。反對者卻是異性婚姻的當事人，他們抗拒修改民法，且非常堅持，蔡政府因而嚴重受創。

在美國，改革容易成功，雖然既得利益者會反撲，可是佔多數的非既得利益者卻會反制。在台灣改革就很難，因既得利益者會反撲，佔多數的非既得利益者不會反制，他們雖然也贊成改革，但多數人只扮演旁觀者。倒是政策賄選非常流行，執政者受到既得利益者的擁護，佔多數的非既得利益者卻不過問。

台灣與美國所以會有那麼大的差別，是因美國人將自己當作國家的主人，就像一家公司的股東，當然關心公司的營運，更會支持公司的改革。台灣號稱民主國家，但事實上，人民並沒有扮演國家主人的角色，不像公司的股東，倒像公司的顧客，不會關心公司的營運，只留意自己的利益，會注意公司產品是否打折，不會留意公司的弊端。也因為如此，台灣只流行政策賄選，不容易改革。

美國人像公司的股東，所以訂定政策時要看主流民意，台灣人只扮演顧客，不會過問與自己利益無關的事，訂定政策時要留意如何應付既得利益者。以前耕者有其田制度，佃農取得農地的代價是，將稻穀年產量的兩倍半交給政府，政府卻交給地主四大公司的股票，當年四大公司的股票等同廢紙，毫不值錢，中國國民黨政權聯合佔多數的佃農，搶沒有權勢的台灣人地主之財產，所以非常成功，因多數民眾並不過問該項政策的內容。

在台灣，好的政策未必使執政者加分，這是政治手段問題，也是蔡政府所欠缺的。新任閣揆的政治手段較為成熟，正好可以補上這一項缺點，期待有好成果。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）