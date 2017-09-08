自由廣場》從「經濟轉型正義」看稅改

◎ 黃天麟

改革就是對不合理、不正義，尋求一個合理、正義的制度來取代。如：國民黨黨產取得不正義，政府有義務加以改正；過去的年金制度，所得替代率竟高達九十八％、甚至一○二％，年金瀕臨破產，所以必須縮減，這就是改革。

財政部日昨公布「所得稅制改革方案」，自稱是「全民稅政」，然若細嚼其方案，發現減稅之小確幸是做到了，但真正需要改革的「經濟轉型正義」卻一事無成。

說實話，此次稅改之必要性並不在於「減稅」，而是在追求公平、正義，即經濟的轉型正義。過去十餘年來，受跨海政商利益集團之影響，整體經濟結構及稅制逐步傾向有利於西進中國的台商，不利於國內經濟之貢獻者，即不利於國人在國內之投資及留在國內之企業之經營，急需補正。

經濟轉型正義的主要面向有二：

一、資本市場內外稅制的不公不義。

二、由產業西進引發的國內外經營環境之不公不義，申論之：

（一）資本市場長期以來，國內投資者之股利所得均併入總所得累進扣稅，而對外資（一大部分是假外資）即一律採分離扣稅稅率二十％，內外資稅負差距達十七．九％，長期下來，今天台灣的資本市場幾被外資操控，形成「股市萬點人民無感」之局。

（二）比資本市場更為嚴重的是「國內企業經營所遭受之不公不義」，即「根在台灣的本土型企業」之經營條件，遠遜於將生產遷移至中國的所謂「台商」。台商將生產線遷移到中國，享受到中國的各項優惠（包括免稅、割地、低工資、匯率紅利、專制紅利等），以遠低的成本搶奪國內廠商的國內外市場（註：台商尚享「鮭魚返鄉」之優惠），使扎根在台的廠商無法生存。這就是過去十餘年來國內投資一直不振，投資率逐年下降的主要因素。此種國內外台灣與中國間企業經營條件的嚴重落差，絕非企業的責任，而是政府必須出面解決的問題。換言之，台灣當今急需一個經濟的轉型正義，解決躲在「全球化」下的不公與不義，以挽救國內投資一直不振的沉痾。

此次財政部提出的稅改，對股利所得的不公不義提了甲案與乙案，但不管是哪一案，內外差距仍有五％至七％之多，至於國內企業與台商間的經營條件之不公不義如何匡正，則隻字未提（註：至少可在營所稅率或其他稅負上有所區隔，獎勵根在台灣的企業）。

若新內閣因循苟且，仍依財政部稅政方案推動，則「振興經濟」必將淪為「奢談」，台灣必持續深陷在「低成長」、「新平庸」的困境。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）