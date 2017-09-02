自由廣場》香港世大運？

◎ 朱孟庠

世大運閉幕，「FETN蠻番島嶼社」青年陳俞璋因在場內拉著寫有「TAIWAN」的布條，遭不明黑衣人拉扯，最後被四名憲兵抬到警察局，並移送北檢複訊，經檢察官訊問後諭令限制住居。為什麼被限制住居，太過分？

辦完世大運，台灣離獨立建國更遠了，身為一個台灣人，當你看到這事件，不會憤怒嗎？辦完世大運，台灣離建國目標更遠了，代表台灣魂的台灣旗在世大運裡告訴國內外，它是罪惡、卑屈的，不能進場。拉著寫有「TAIWAN」布條的年輕人，遭不明黑衣人拉扯，最後被四名憲兵逮捕，宣示的是：藍、紅、綠、黑、白合力制獨，台獨的邊緣性更深，台灣離國家正常化目標更遠，台灣內部的分裂也越大。

只為了符合強權的規範，公然用國家暴力壓制言論自由，也離民主更遠，未來堪憂？我看完世大運閉幕式，真難過，某兄說：「旗子不能進去，不會用更有創意的方式如畫在臉上？」不能進去，顯現的意義是什麼？台灣本體意識和主體性，公然在全國人民及國際人士面前，踐踏給中國看，告訴我們，台灣離香港化不遠了，這跟畫在臉上根本是兩回事。台灣人且記今天這屈辱。

台灣運動員能拿到世界第三名，好棒。但為什麼，我和許多獨派朋友們都高興不起來，大概覺得我們「嗝屁」的那一天，台灣也不可能成為新而獨立的國家。運動賽真凝聚了台灣人對「中華體制」的團結，加深台灣人對殖民者「偽中華民國」的認同？

（作者為前高中台灣史教師）